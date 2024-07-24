Краснодарцев приглашают на лекцию о творчестве Андрея Тарковского

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 29 июля обсудят творчество советского режиссера Андрея Тарковского. Кинокритик расскажет о метафорах в его фильмах (16+)

Краснодарский критик Кира Кац анонсировала на 29 июля лекцию «Андрей Тарковский: созерцание, лиризм и поиск». На встрече участники изучат темы, которые режиссер исследовал в своем кинематографе, и избавятся от предубеждений, что кино Тарковского — не для всех.

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«Андрей Тарковский создавал не просто истории, а поэтические полотна, наполненные глубокими размышлениями о жизни, смерти, времени и месте человека в мире. Его фильмы наполнены метафорами и поисками, где каждый кадр и звук имеют значение», — рассказала Кира Кац.

Начало в 19:30. Лекция пройдет в кофейне Booker по адресу улица Октябрьская, 91. Стоимость участия 500 рублей. Узнать подробности можно по ссылке.

Режиссер Андрей Тарковский оказал существенное влияние на мировой кинематограф. Его фильмы «Андрей Рублёв», «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер» критики периодически включают в списки лучших. Многие современные кинематографисты считают себя если не учениками и последователями, то по крайней мере поклонниками Тарковского. Среди них Дэнни Бойл, Алехандро Гонсалес Иньярриту, Ларс фон Триер, Нури Бильге Джейлан, Семих Капланоглу, Кристофер Нолан, Тарсем Сингх.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 28 июля писательница Марго Гритт представит сборник рассказов «Вторжение». 

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Краснодарцев приглашают на лекцию о творчестве Андрея Тарковского

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