Голые балерины против котика. Пользователи соцсетей выбрали самую странную скульптуру Краснодарского края

Краснодарский край

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  • © Коллаж Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Коллаж Дмитрия Пославского, Юга.ру

Пользователи соцсетей назвали «Каплю» из станицы Северской самым странным арт-объектом Кубани

17 июля Юга.ру опубликовали обзор семи странных скульптур Кубани, а выбрать самую необычную предложили читателям телеграм-канала. В анонимном опросе поучаствовали 2890 человек.

С результатом в 27% голосов в нем победила скандальная «Капля» из сквера «Островок» в станице Северской. В 2022 году из-за сравнений арт-объекта с интим-игрушкой скульптуру демонтировали и отправили на доработку: отпилили высокую ножку — виновницу ярких ассоциаций — и придали металлу более плавные линии. 

На втором месте (22% голосов) оказался «Белореченский торт» из доломита и нержавейки, созданный Валерием Казасом по заказу известного на весь край производителя десертов. Очевидцы сравнивают каменный торт на входе в белореченский парк с халвой, сыром и даже метеоритом: 

  • Скульптура «Белореченский торт» в парке Белореченска © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Скульптура «Белореченский торт» в парке Белореченска © Фото Антона Быкова, Юга.ру
  • Скульптура «Белореченский торт» в парке Белореченска © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Скульптура «Белореченский торт» в парке Белореченска © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Чуть меньше (18%) пользователей соцсетей удивили клубника и огурец, обнимающиеся все в центре все того же парка в Белореченске:

  • Безымянная скульптура в парке Белореченска © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Безымянная скульптура в парке Белореченска © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Еще 15% не смогли определиться с выбором и посчитали странными все скульптуры из подборки, а 7% — напротив, восхитились их красотой.

5% голосов получила «Ракета» с несостоявшейся цветомузыкой из Гагаринского бульвара Краснодара. Из-за отсутствия питания от городской электросети (этим летом его не хватает даже в домах горожан), а также чтобы скорректировать цвет, сделать поручни и противоскользящее покрытие для лестницы, объект отправили на доработку.

3% досталось «Курортнице» с набережной Приморско-Ахтарска и немного меньше (2%) — трем «Балеринам» из Сквера искусств в Геленджике.

Всех четверых в сети критиковали за чрезмерную эротичность. Если в первом случае предметами обсуждений стали короткое платье, торчащие соски и отсутствие мужа и детей, то во втором во всем обвинили слабый напор воды. 

  • © Скриншоты фотографий из телеграм-канала t.me/max_bondofficial
    © Скриншоты фотографий из телеграм-канала t.me/max_bondofficial

Приз зрительских симпатий и всего 1% странности пришелся на кота из сочинского парка 80-летия Краснодарского края (или Корчагинского сквера).

Из-за серо-голубого окраса, «приплюснутой» мордочки и коротких ушей трехметровый четвероногий скорее напоминает домашнего кота британской породы. Нескромные габариты, спокойная поза в сочетании с удивленным видом и отсутствие других отсылок к поэме классика оставляют некую недосказанность.

  • Скульптура «Кот» в Сочи © Фото Ирины Поздняковой для Юга.ру
    Скульптура «Кот» в Сочи © Фото Ирины Поздняковой для Юга.ру
  • Скульптура «Кот» в Сочи © Фото Ирины Поздняковой для Юга.ру
    Скульптура «Кот» в Сочи © Фото Ирины Поздняковой для Юга.ру
  • Скульптура «Кот» в Сочи © Фото Ирины Поздняковой для Юга.ру
    Скульптура «Кот» в Сочи © Фото Ирины Поздняковой для Юга.ру

Подробности и адреса семи самых странных скульптур Краснодарского края, а также оценку эксперта ищите в полной версии статьи на Юга.ру. 

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