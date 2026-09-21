Губернатор Краснодарского края ввел запрет на передвижение по косе Чушка
С 21 сентября попасть на косу Чушка в Темрюкском районе можно только работникам морского порта «Кавказ»
21 сентября на территории косы Чушка в Темрюкском районе ввели особый режим и ограничили проход людей и передвижение на транспорте. Постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев еще 18 сентября.
Коса Чушка — полуостровная коса в Керченском проливе, которая отделяет Азовское море от Черного. Там находится грузовой морской порт «Кавказ».
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Пройти или проехать на косу смогут только рабочие морского порта «Кавказ» и специалисты, обеспечивающие транспортное сообщение с Крымом. Однако предприятиям необходимо предоставить сведения о сотрудниках и транспорте, которым нужно свободно передвигаться по территории — информацию передадут в ФСБ и МВД.
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