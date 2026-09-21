Губернатор Краснодарского края ввел запрет на передвижение по косе Чушка

С 21 сентября попасть на косу Чушка в Темрюкском районе можно только работникам морского порта «Кавказ»

21 сентября на территории косы Чушка в Темрюкском районе ввели особый режим и ограничили проход людей и передвижение на транспорте. Постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев еще 18 сентября.

Коса Чушка — полуостровная коса в Керченском проливе, которая отделяет Азовское море от Черного. Там находится грузовой морской порт «Кавказ».