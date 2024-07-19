В Краснодаре 111 улиц остались без света из-за аварийных отключений

В Краснодаре 19 июля произошли аварийные отключения электричества. Без света остались 111 улиц

19 июля Единая дежурно-диспетчерская служба и МЦУ Краснодара в течение всего дня сообщают о новых аварийных отключениях электричества. Из строя вышли более 100 подстанций.

Без света оказались жители 111 улиц кубанской столицы. Электричества нет в Юбилейном, Новом, Губернском, Калинино, Комсомольском, Молодежном, Славянском, Центральном, Фестивальном микрорайонах города. На местах работают аварийные бригады. Приблизительное время восстановления работы подстанций не уточняется.

Ранее «Электросети Кубани» рассказали, каких улиц Краснодара 19 июля коснутся плановые отключения электричества.

Кроме того, в Краснодаре не работает 51 светофор в Юбилейном микрорайоне, на некоторых участках улиц Трубилина, Калинина, Северная, Метальникова, Московская, Российская, Дзержинского и Октябрьская.