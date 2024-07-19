В Краснодаре 19 июля снова планово отключат свет: публикуем список адресов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

«Электросети Кубани» рассказали, каких улиц Краснодара коснутся плановые отключения электричества 19 июля

«Электросети Кубани» в разделе «Предупреждения о плановых отключениях электроэнергии» опубликовали список адресов, где в Краснодаре 19 июля не будет света.

Темно и жарко:

С 09:00 до 15:00 электричество отключат на улицах:

  • Бабушкина, 122–147, 123–179, 175, 183, 185–199;
  • Воровского, 87–137, 103, 103/1, 110–124, 130–140, 141–171;
  • Тургенева, 68–70, 71, 75–81, 85, 87–93;
  • Рылеева, 125–145, 149–179, 179/1, 192–198, 232–302, 312;
  • 1 мая, 187, 270, 278;
  • Карла Маркса, 80–98, 91–107, 100–112;
  • Власова, 245–247;
  • Черкасская, 26, 28.

С 09:00 до 15:30 не будет света по адресам:

  • Кавказская: 139;
  • Ставропольская, 184;
  • Горького, 162–190, 190/5;
  • Костылева, 51–71, 101.

Также с 09:00 до 17:00 ограничат подачу электричества на улицах:

  • Достоевского, 4 (пр. 2–38, 3–27), 86, 89–125, 101;
  • 40 лет Победы, 94, 78–102, 118, 126, 144, 116–142, 78–100;
  • Российская, 67, 144/1;
  • Некрасова, 111–129, 152–170;
  • Чернышевского, 4 (пр. 9–19, 2–14), 83–103, 114–146;
  • туп. Крымский, 1–7;
  • Краснофлотская, 68–88, 67–85;
  • Островского, 1–7;
  • Зиповская, 16, 18, 20;
  • Московская, 48;
  • Фермерская, 1–28;
  • Смирновская, 1–29;
  • Константиновская, 42–50, 54–60, 62–68;
  • Елисейская, 41–65;
  • Столыпинская, 1, 4–13, 14–37, 52;
  • Михайловская, 1–51;
  • Букетная, 4–20, 37–41;
  • Романовская, 1–14, 40;
  • пр. Букетный, 1–5, 29–35;
  • Тарасовская, 48.

Напомним, что в Краснодаре будут отключать электричество до конца недели.

Как писали Юга.ру, 17 июля в Краснодаре из-за отключений света осложнилась ситуация на дорогах. В нескольких районах города не работали светофоры.

ЖКХ Краснодар Энергетика

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