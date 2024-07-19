В Краснодаре 19 июля снова планово отключат свет: публикуем список адресов
«Электросети Кубани» рассказали, каких улиц Краснодара коснутся плановые отключения электричества 19 июля
«Электросети Кубани» в разделе «Предупреждения о плановых отключениях электроэнергии» опубликовали список адресов, где в Краснодаре 19 июля не будет света.
С 09:00 до 15:00 электричество отключат на улицах:
- Бабушкина, 122–147, 123–179, 175, 183, 185–199;
- Воровского, 87–137, 103, 103/1, 110–124, 130–140, 141–171;
- Тургенева, 68–70, 71, 75–81, 85, 87–93;
- Рылеева, 125–145, 149–179, 179/1, 192–198, 232–302, 312;
- 1 мая, 187, 270, 278;
- Карла Маркса, 80–98, 91–107, 100–112;
- Власова, 245–247;
- Черкасская, 26, 28.
С 09:00 до 15:30 не будет света по адресам:
- Кавказская: 139;
- Ставропольская, 184;
- Горького, 162–190, 190/5;
- Костылева, 51–71, 101.
Также с 09:00 до 17:00 ограничат подачу электричества на улицах:
- Достоевского, 4 (пр. 2–38, 3–27), 86, 89–125, 101;
- 40 лет Победы, 94, 78–102, 118, 126, 144, 116–142, 78–100;
- Российская, 67, 144/1;
- Некрасова, 111–129, 152–170;
- Чернышевского, 4 (пр. 9–19, 2–14), 83–103, 114–146;
- туп. Крымский, 1–7;
- Краснофлотская, 68–88, 67–85;
- Островского, 1–7;
- Зиповская, 16, 18, 20;
- Московская, 48;
- Фермерская, 1–28;
- Смирновская, 1–29;
- Константиновская, 42–50, 54–60, 62–68;
- Елисейская, 41–65;
- Столыпинская, 1, 4–13, 14–37, 52;
- Михайловская, 1–51;
- Букетная, 4–20, 37–41;
- Романовская, 1–14, 40;
- пр. Букетный, 1–5, 29–35;
- Тарасовская, 48.