В Краснодаре 19 июля снова планово отключат свет: публикуем список адресов

«Электросети Кубани» рассказали, каких улиц Краснодара коснутся плановые отключения электричества 19 июля

«Электросети Кубани» в разделе «Предупреждения о плановых отключениях электроэнергии» опубликовали список адресов, где в Краснодаре 19 июля не будет света.

Темно и жарко: Жители сразу нескольких районов Геленджика остались без света на всю ночь

С 09:00 до 15:00 электричество отключат на улицах: Бабушкина, 122–147, 123–179, 175, 183, 185–199;

Воровского, 87–137, 103, 103/1, 110–124, 130–140, 141–171;

Тургенева, 68–70, 71, 75–81, 85, 87–93;

Рылеева, 125–145, 149–179, 179/1, 192–198, 232–302, 312;

1 мая, 187, 270, 278;

Карла Маркса, 80–98, 91–107, 100–112;

Власова, 245–247;

Черкасская, 26, 28. С 09:00 до 15:30 не будет света по адресам: Кавказская: 139;

Ставропольская, 184;

Горького, 162–190, 190/5;

Костылева, 51–71, 101. Также с 09:00 до 17:00 ограничат подачу электричества на улицах: Достоевского, 4 (пр. 2–38, 3–27), 86, 89–125, 101;

40 лет Победы, 94, 78–102, 118, 126, 144, 116–142, 78–100;

Российская, 67, 144/1;

Некрасова, 111–129, 152–170;

Чернышевского, 4 (пр. 9–19, 2–14), 83–103, 114–146;

туп. Крымский, 1–7;

Краснофлотская, 68–88, 67–85;

Островского, 1–7;

Зиповская, 16, 18, 20;

Московская, 48;

Фермерская, 1–28;

Смирновская, 1–29;

Константиновская, 42–50, 54–60, 62–68;

Елисейская, 41–65;

Столыпинская, 1, 4–13, 14–37, 52;

Михайловская, 1–51;

Букетная, 4–20, 37–41;

Романовская, 1–14, 40;

пр. Букетный, 1–5, 29–35;

Тарасовская, 48.