В Краснодаре 19 июля не работает 51 светофор

Краснодарский край

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  • © Фото Юга.ру
    © Фото Юга.ру

Дептранс Краснодара рассказал об аварийном отключении светофоров города

Телеграм-канал дептранса Краснодара сообщил, что 19 июля по состоянию на 14:30 в городе не работает 51 светофор. Это связано с их аварийным отключением.

В Краснодаре 19 июля снова планово отключили свет:

Светофоры не работают в Юбилейном микрорайоне, на некоторых участках улиц Трубилина, Калинина, Северная, Метальникова, Московская, Российская, Дзержинского и Октябрьская.

Также по состоянию на 14:40 в станице Елизаветинской отключили три светофора.

Отметим, что 17 июля в Краснодаре 100 улиц остались без света, а неработающие светофоры осложнили ситуацию на дорогах.

Напомним, что в Краснодаре будут отключать электричество до конца текущей недели.

Как писали Юга.ру, Анапа 19 июля на целый день осталась без воды. Собрали жалобы местных жителей.

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