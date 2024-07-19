В Краснодаре 19 июля не работает 51 светофор

Дептранс Краснодара рассказал об аварийном отключении светофоров города

Телеграм-канал дептранса Краснодара сообщил, что 19 июля по состоянию на 14:30 в городе не работает 51 светофор. Это связано с их аварийным отключением.

В Краснодаре 19 июля снова планово отключили свет: Список адресов

Светофоры не работают в Юбилейном микрорайоне, на некоторых участках улиц Трубилина, Калинина, Северная, Метальникова, Московская, Российская, Дзержинского и Октябрьская. Также по состоянию на 14:40 в станице Елизаветинской отключили три светофора.



Отметим, что 17 июля в Краснодаре 100 улиц остались без света, а неработающие светофоры осложнили ситуацию на дорогах.