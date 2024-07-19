Анапа 19 июля на целый день осталась без воды. Собрали жалобы местных жителей
В Анапе 19 июля весь день не будет воды из-за аварийного отключения электричества в городском «Водоканале»
Утром 19 июля «Анапа Водоканал» в своем телеграм-канале сообщил, что подачу воды в городе остановили из-за энергоаварии на объекте центральной системы водоснабжения.
Жара 40 °С, пустые полки и отсутствие воды:
В комментариях жители и гости курорта жалуются, что воду отключали и накануне, обещая дать к 18:00. Но ресурс появился в квартирах не раньше 20:00. Другие заявили, что воды в кране не было еще с 7 утра.
Люди интересуются, почему «Анапа Водоканал» не использует генератор, чтобы не происходило аварийных отключений электроэнергии. Среди других тем обсуждения — организуют ли власти подвоз воды.
Были и такие комментарии:
- «Уверена, обманут. В лучшем случае до 00:00 или даже до утра [не будет воды]».
- «Может восстановить систему колонок по городу, колодцы».
- «Издеваются над людьми в такую жару!!!».
- «Так надо ещё многоэтажки построить, штук 50 и оставшийся народ со всей России переселить, а всю инфраструктуру оставить ту же, превратили курортный город в чёрте что».
- «Сейчас люди с пляжей придут в песке, а воды нет».
- «Понятно, что сложное положение с электричеством. Может пора отключить на это время все увеселительное и лишнее, освещение ненужное, и снизить нагрузку на сети. Поймут все. И жители, и отдыхающие. Лучше свет в жилье и вода, чем развлечения».
- «В этом году уже шесть раз у нас отключают воду и ни разу не оповещали своевременно, только по факту! А воду развозили спустя полдня».
В МЦУ заявили, что водоснабжение должны восстановить примерно к 18:00.
Как писали Юга.ру, 17 июля в Геленджике были частично обесточены села Дивноморское и Кабардинка, микрорайоны Магилат, Толстый мыс и Южный. Жители на всю ночь остались без света.