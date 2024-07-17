Власти Краснодара на три дня ограничили подачу электроэнергии сразу в нескольких районах

В Краснодаре ввели график отключения электроэнергии. Рассказываем, в каких районах будут отключать свет со среды до пятницы включительно

17 июля мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил о введении графика временного отключения электричества. Свет будут отключать ежедневно с 17 по 19 июля с 12:00 до 18:00.

Без света останутся жители западного и юго-западного районов Краснодара, Фестивального, Юбилейного, Московского, Молодежного микрорайонов, а также Витаминкомбината.



В зоне ограничений находятся подстанции АО «Электросети Кубани» «Краснодарэлектросети»: Витаминкомбинат, РИП, ЗИП, Ангарская 1 СШ, Западная-2, Водозабор и Военгородок.

По словам Наумова, энергооборудование не выдерживает сильной жары. Мера необходима, чтобы избежать перегрузки.

Напомним, 16 июля в южных регионах России из-за сбоя на Ростовской АЭС вводили временные ограничения электроснабжения. В Краснодарском крае они действовали в Сочи и Геленджике, без света остались сотни тысяч жителей. Также в Краснодаре 16 июля отключения коснулись около 40% энергосистем города из-за ограничения от Кубанского регионального диспетчерского управления.