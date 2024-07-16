Третий рекорд жары в Краснодаре. В прошлый раз первая половина июля была такой жаркой в 2001 году

По данным синоптиков, в Краснодаре 16 июля жара достигла рекордной отметки 37,3 °С. Это на 0,7 °С выше среднесуточного рекорда тепла 1996 года. Прогрев воздушных масс продолжается, и точное значение нового рекордного максимума 16 июля станет известно после 18:00.



В Краснодаре в июле 2024 года это третий суточный рекорд жары. До этого его зафиксировали 8 июля (38,5 °С) и 12 июля (37,9 °С). О высоких температурах нынешнего лета говорят и июньские рекорды жары в Краснодаре.



Специалисты прогнозируют, что 17 июля столбики термометров будут штурмовать очередное температурное достижение. Для этого дня рекорд жары составляет 38,5 °С, его установили в 2016 году.



Также официальный телеграм-канал парков Краснодар рассказал о приостановке работы аттракционов до 19 июля в связи с сильной жарой. Ограничения будут действовать с 12:00 до 17:00.