Третий рекорд жары в Краснодаре. В прошлый раз первая половина июля была такой жаркой в 2001 году
Синоптики рассказали о новом температурном рекорде в Краснодаре. В городе жара достигла 37,3 °С
16 июля «Фобос» сообщил, что первая половина июля в Краснодаре оказалась на 4,5 °С теплее климатической нормы. График изменения температуры воздуха опережает жаркий июль 2001 года. Тогда средняя температура составила 27,5 °С. Сейчас в Краснодаре средняя температура воздуха остановилась на отметке в 28,9 °С.
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По данным синоптиков, в Краснодаре 16 июля жара достигла рекордной отметки 37,3 °С. Это на 0,7 °С выше среднесуточного рекорда тепла 1996 года. Прогрев воздушных масс продолжается, и точное значение нового рекордного максимума 16 июля станет известно после 18:00.
В Краснодаре в июле 2024 года это третий суточный рекорд жары. До этого его зафиксировали 8 июля (38,5 °С) и 12 июля (37,9 °С). О высоких температурах нынешнего лета говорят и июньские рекорды жары в Краснодаре.
Специалисты прогнозируют, что 17 июля столбики термометров будут штурмовать очередное температурное достижение. Для этого дня рекорд жары составляет 38,5 °С, его установили в 2016 году.
Также официальный телеграм-канал парков Краснодар рассказал о приостановке работы аттракционов до 19 июля в связи с сильной жарой. Ограничения будут действовать с 12:00 до 17:00.
Напомним, что 16 июля сухая трава загорелась в 200 метрах от жилых домов в Краснодаре.
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