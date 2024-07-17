В нескольких районах Краснодара 17 июля на весь день отключили электричество

В Краснодаре продолжаются отключения электричества. Жители восьми улиц на весь день остались без света

С 09:00 до 17:00 света не будет по улицам: Рождественская набережная, Тургенева, Платановый бульвар, Уральская, 40-летия Победы, Восточно-Кругликовская, Красная, Чапаева. Ниже перечень адресов, которые указали «Электросети Кубани».

Кроме того, из-за перебоев с электричеством в Краснодаре не работают некоторые светофоры. Так, электронный регулировщик отключен на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и 40 лет Победы.

Напомним, 16 июля в южных регионах России из-за сбоя на Ростовской АЭС вводили временные ограничения электроснабжения. В Краснодарском крае они действовали в Сочи и Геленджике, без света остались сотни тысяч жителей. Также в Краснодаре 16 июля отключения коснулись около 40% энергосистем города из-за ограничения от Кубанского регионального диспетчерского управления.