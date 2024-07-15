Огненные выходные: в Краснодарском крае потушили несколько крупных пожаров

Специалисты рассказали о ликвидации пожаров под Краснодаром и в Туапсинском районе

Предыстория: В минувшие выходные на территории Кубани возникли крупные пожары. Так, вечером 13 июня из-за выброса метана загорелся Копанской мусорный полигон, находящийся в семи километрах от Краснодара. Площадь возгорания составила около 1000 кв. метров. 14 июля возле Краснодара загорелись камыши на так называемом «Озере лотосов» в поселке Белозерном на площади около 1500 кв. метров. Позже еще один пожар возник неподалеку от Джубги в Новомихайловском участковом лесничестве. О том, что еще горело на выходных в Краснодарском крае, читайте здесь .

Вечером 14 июля пресс-служба краевого лесопожарного центра сообщила о ликвидации пожара в районе поселка Белозерный на «Озере лотосов». Для тушения задействовали 32 человека и семь единиц техники.

15 июля ведомство рассказало о ликвидации лесного пожара недалеко от Джубги в районе поселка Псебе. В оперативном штабе Краснодарского края отметили, что в его тушении задействовали 25 человек и шесть единиц техники.



Также 15 июля мэр Краснодара Евгений Наумов написал в своем телеграм-канале, что тушение мусорного полигона в хуторе Копанском завершается. Специалисты отсыпали участок грунтом и пролили водой. По его словам, на полигоне еще остались локальные задымления. Полностью ликвидировать пожар планируют в течение двух дней.

«Причиной возгорания могла стать реконструкция полигона. Поскольку мусор перекладывали, туда попал кислород и началось тление. Работы продолжатся до ноября. Поручил на это время организовать постоянный мониторинг, дежурство пожарных машин, чтобы ситуация не повторилась», — заявил Наумов.