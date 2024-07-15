Экстремальная жара продлится в Краснодарском крае до 18 июля

Краснодарский край

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  • Летняя жара © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Летняя жара © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

МЧС призвало жителей Краснодарского края быть готовыми к дневной жаре до +41°С, которая продержится, как минимум, до 18 июля

Краснодарское краевое управление МЧС опубликовало предупреждения об опасных природных явлениях, а именно — об экстремальной жаре.

По данным ведомства, по 18 июля включительно в большинстве районов Краснодарского края во второй половине дня температура воздуха в тени будет достигать от +39°С до +41°С. В причерноморских районах ожидается +37°С.

Отдельное, но аналогичное предупреждение ведомство выпустило для Сочи и Сириуса ­– там будет «всего-то» +36°С ... +37°С.

Чтобы избежать негативных эффектов такой температуры, МЧС рекомендует:

• носить воздухопроницаемую одежду из хлопка с головным убором;
• избегать физических нагрузок, двигаться не спеша, чаще находиться в тени;
• пить больше жидкости (в идеале минеральную воду без газа), исключить алкоголь.

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Также в связи с экстремальной жарой в Краснодарском крае продолжает действовать максимальный режим пожароопасности, что к сожалению, не позволило избежать многочисленных возгораний по всей территории региона.

Напомним, что на прошлой неделе все три места в Топ-3 самых жарких населенных пунктов России заняли города и станицы Краснодарского края.

Но зато мы хотя бы можем любоваться звездопадом.

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