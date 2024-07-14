День пожаров на Кубани продолжается: теперь горит еще и лес в Джубге

Краснодарский край

Распечатать

  • Пожар в лесу рядом с Новомихайловкой, 14 июля 2024 г. © Скриншот публикации в телеграм-канале администрации Туапсинского района, t.me/tuapseregionadm
    Пожар в лесу рядом с Новомихайловкой, 14 июля 2024 г. © Скриншот публикации в телеграм-канале администрации Туапсинского района, t.me/tuapseregionadm

Еще один пожар разгорелся 14 июля неподалеку от Джубги, в Новомихайловском участковом лесничестве

Администрация Туапсинского района 14 июля в 16:45 сообщила о лесном пожаре в Новомихайловском участковом лесничестве. В тушении участвует 11 единиц техники. Опасности для людей, по утверждению авторов сообщения, пожар не несет.

Этот пожар стал далеко не первым за последние 24 часа.

Так, вечером 13 июля загорелся мусорный полигон по соседству с Краснодаром.

В нескольких километрах от полигона горит одна из главных природных достопримечательностей Краснодара — Озеро лотосов.

Грандиозный пожар полыхает в Сухой Щели, что между хутором Дюрсо и поселком Малый Утриш. Там эвакуировано более 50 туристов, в тушении задействовано два вертолета, а в Новороссийске объявлен режим ЧС.

В Сочи, по счастью, ничего не горит, но там от жары пересохли водопады в Агурском ущелье.

МЧС Пожароопасность Пожары Стихийные бедствия Туапсинский район

Новости

День пожаров на Кубани продолжается: теперь горит еще и лес в Джубге
Возле Краснодара загорелось Озеро лотосов
В парке «Краснодар» покажут финал Евро-2024
Сильный пожар охватил Сухую Щель под Новороссийском
На Уральской до ноября перекроют две полосы
Мусорный полигон загорелся рядом с Краснодаром

Лента новостей

Реклама на сайте