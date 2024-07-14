День пожаров на Кубани продолжается: теперь горит еще и лес в Джубге

Еще один пожар разгорелся 14 июля неподалеку от Джубги, в Новомихайловском участковом лесничестве

Администрация Туапсинского района 14 июля в 16:45 сообщила о лесном пожаре в Новомихайловском участковом лесничестве. В тушении участвует 11 единиц техники. Опасности для людей, по утверждению авторов сообщения, пожар не несет.

Этот пожар стал далеко не первым за последние 24 часа.

Так, вечером 13 июля загорелся мусорный полигон по соседству с Краснодаром.

В нескольких километрах от полигона горит одна из главных природных достопримечательностей Краснодара — Озеро лотосов.

Грандиозный пожар полыхает в Сухой Щели, что между хутором Дюрсо и поселком Малый Утриш. Там эвакуировано более 50 туристов, в тушении задействовано два вертолета, а в Новороссийске объявлен режим ЧС.