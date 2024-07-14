Мусорный полигон загорелся рядом с Краснодаром

Краснодарский край

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  • Первые минуты пожара на Копанском мусорном полигоне © Скриншот публикации в телеграм-канале «Копанской против свалки», t.me/Kopanskoisvalka
    Первые минуты пожара на Копанском мусорном полигоне © Скриншот публикации в телеграм-канале «Копанской против свалки», t.me/Kopanskoisvalka

Сильный пожар начался вечером 13 июля на Копанском мусорном полигоне, который находится в семи километрах от Краснодара

Большие столбы дыма над Копанским мусорным полигоном заметили местные жители вечером 13 июля.

Как уточнили в краевом управлении МЧС, сообщение о пожаре поступило в 18:51. Прибывшие на место пожарные бригады обнаружили, что горит южный склон свалки и площадь возгорания составляет около 1000 квадратных метров.

На помощь четырем пожарным машинам подъехали шесть бульдозеров, 12 самосвалов, два экскаватора и девять поливомоечных машин АО «Мусороуборочная компания», которое является оператором Копанского полигона.

14 июля место пожара посетил мэр Краснодара Евгений Наумов. По его заверениям, «к утру совместными усилиями удалось локализовать открытое горение. Сейчас самое главное — полностью ликвидировать пожар».

Копанской мусорный полигон расположен в семи километрах к северо-западу от административной границы Краснодара и примерно в 20 километре от многоэтажной жилой застройки. Ежегодно сюда привозят, по разным оценкам, от 650 тысяч тонн до 2,2 миллиона тонн твердых бытовых отходов. Высота горы мусора, по словам замдиректора АО «Мусороуборочная компания» Виктора Красницкого, «не превышает 40 метров».

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По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в хуторе Копанском дует северо-восточный ветер. То есть, дым с горящей свалки уносит в сторону станиц Марьянской, Федоровской и Холмской. Но уже в пятницу, 19 июля, ветер сменится на северо-западный, и, если пожар не будет полностью потушен к этому времени, дым пойдет на Краснодар.

Как показывает практика, этого времени пожарным может не хватить. В июне загорелся мусорный полигон на горе Щелба рядом с Новороссийском, и там глубинные слои мусора продолжали гореть неделю спустя начала возгорания. А по оценке некоторых экологов, процесс скрытого горения стал необратимым.

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Напомним, что эта неделя началась с другого крупного пожара — в бухте Инал.

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