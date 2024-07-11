Города и станицы Краснодарского края вошли в топ-10 самых жарких мест России

Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

По данным за 10 июля, сразу четыре населенных пункта Краснодарского края вошли в десятку самых жарких в стране

11 июля ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус опубликовал топ-10 мест РФ с самой высокой температурой воздуха, которая была зафиксирована 10 июля.

В список вошли четыре населенных пункта Краснодарского края. Лидером стал город Приморско-Ахтарск — воздух там раскалился до +37,9. Второе место заняла станица Кущевская — синоптики зафиксировали +37,8. Третий в списке — район станицы Павловской, где было +37,5. Пятая позиция у Каневской — +37,4.

Жара не пугает:

Кроме того, в десятку жарких мест вошли Новоалександровск, Светлоград и поселок Благодарный в Ставропольском крае, село Черноморское в Крыму, Азов в Ростовской области, а также поселок Комсомольский в Калмыкии. 

Напомним, 8 июля синоптики зафиксировали температурные рекорды в Краснодаре, Туапсе, Приморско-Ахтарске и Анапе.

Как писали Юга.ру, жара до +41 градуса сохранится в Краснодарском крае до 15 июля. МЧС продлило штормовое предупреждение. 

МЧС Погода рекорды Штормовые предупреждения

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