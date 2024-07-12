Жители Кубани смогут наблюдать звездопад Южные дельта-Аквариды

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото wirestock, Freepik.com
    © Фото wirestock, Freepik.com

Жители Краснодарского края с 12 июля могут наблюдать звездопад Южные дельта-Аквариды. Метеорный поток будет активен до 23 августа

Московский планетарий сообщил, что с 12 июля жители России могут наблюдать звездопад Южные дельта-Аквариды. Наибольшую интенсивность и яркость поток обретет в ночь на 31 июля — до 25 метеоров в час.

«Малиновое небо»:

Как отмечают специалисты, звездопад лучше всего наблюдать в предрассветные часы за городом, где нет засветки неба. Метеорный поток Южные дельта-Аквариды будет активен до 23 августа.

«Радиант потока находится в созвездии Водолей, он виден ночью и утром. В наших Северных широтах, при ясной погоде, наилучшее время для наблюдения метеоров сложится перед рассветом, когда радиант занимает наивысшее положение над горизонтом» говорится в сообщении Московского планетария.

Помешать наблюдениям может повышенная облачность, грозы и дожди.

Как писали Юга.ру, 10 июля жители разных регионов РФ наблюдали в небе светящийся объект. Астрономы рассказали, что узоры создавала ракета-носитель Ariane 6.

Космос Наука

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