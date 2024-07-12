Жители Кубани смогут наблюдать звездопад Южные дельта-Аквариды

Жители Краснодарского края с 12 июля могут наблюдать звездопад Южные дельта-Аквариды. Метеорный поток будет активен до 23 августа

Московский планетарий сообщил , что с 12 июля жители России могут наблюдать звездопад Южные дельта-Аквариды. Наибольшую интенсивность и яркость поток обретет в ночь на 31 июля — до 25 метеоров в час.

Как отмечают специалисты, звездопад лучше всего наблюдать в предрассветные часы за городом, где нет засветки неба. Метеорный поток Южные дельта-Аквариды будет активен до 23 августа.

«Радиант потока находится в созвездии Водолей, он виден ночью и утром. В наших Северных широтах, при ясной погоде, наилучшее время для наблюдения метеоров сложится перед рассветом, когда радиант занимает наивысшее положение над горизонтом», — говорится в сообщении Московского планетария.

Помешать наблюдениям может повышенная облачность, грозы и дожди.