В Краснодарском крае произошло более 20 природных пожаров с начала 2024 года. Это в семь раз больше, чем год назад

МЧС Краснодарского края сообщило, что количество природных пожаров на Кубани увеличилось в семь раз по сравнению с 2023 годом

10 июля издание «Интерфакс» со ссылкой на МЧС Краснодарского края сообщило, что на Кубани с января 2024 года зарегистрирован 21 природный пожар на площади более 18 га, а за аналогичный период прошлого года — всего 3.

Кроме того, четыре пожара произошли на особо охраняемых природных территориях, в этот же период в 2023 году таких ЧП не происходило.