В Краснодарском крае произошло более 20 природных пожаров с начала 2024 года. Это в семь раз больше, чем год назад

Краснодарский край

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  • © Фото Anders Nord, Unsplash.com
    © Фото Anders Nord, Unsplash.com

МЧС Краснодарского края сообщило, что количество природных пожаров на Кубани увеличилось в семь раз по сравнению с 2023 годом

10 июля издание «Интерфакс» со ссылкой на МЧС Краснодарского края сообщило, что на Кубани с января 2024 года зарегистрирован 21 природный пожар на площади более 18 га, а за аналогичный период прошлого года — всего 3. 

Кроме того, четыре пожара произошли на особо охраняемых природных территориях, в этот же период в 2023 году таких ЧП не происходило.

В Краснодарском крае опасность пожаров:

Ведомство отметило, что причиной большого количества пожаров стала аномальная жара, которая уже больше месяца держится в регионе.

Сейчас на территории всех муниципальных образований Краснодарского края действует особый противопожарный режим. МЧС продлило штормовое предупреждением о чрезвычайной и высокой пожароопасности до 11 июля.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по бесплатным номерам: 01, 101 и 112.

Как писали Юга.ру, в бухте Инал Туапсинского района 7 июля произошел крупный пожар. Огонь уничтожил более гектара леса на горе возле пляжа. Причиной мог стать человеческий фактор.

Пожароопасность Пожары Происшествия Туапсинский район

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В Краснодарском крае произошло более 20 природных пожаров с начала 2024 года. Это в семь раз больше, чем год назад
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