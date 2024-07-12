В парке «Краснодар» откроют вторую часть «Парка облаков»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/parkkrd/2364
    © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/parkkrd/2364

12 июля в парке «Краснодар» откроют вторую локацию «Парка облаков». Она находится между Японским садом и дубовой аллеей

11 июля телеграм-канал парка «Краснодар» сообщил, что 12 июля, в пятницу, откроется вторая часть новой очереди «Парк облаков».

Судя по фотографиям, на локации есть дорожки со светлой плиткой, много кустарников и цветов, белые скамейки с закругленными краями. Новая прогулочная зона находится между Японским садом и дубовой аллеей, которую открыли в «Парке облаков» неделю назад.

Дубы, качели и много тени:

«Парк облаков» начали строить в апреле 2023 года.  Его возведут на 27-метровой высоте — это будет новая самая высокая точка в парковой зоне. Проект разработала лондонская ландшафтная компания «IL Nature». Они являются авторами «Садов Этрета» во Франции и усадебного проекта «Ореховно», который включили в список Forbes как один из семи уникальных садов мира. Открыть локацию обещают в 2025 году.

Как писали Юга.ру, в парке «Краснодар» впервые зацвело растение из Мадагаскара. Его называют огненным деревом.

Краснодар парк «Краснодар» Парки Японский сад

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