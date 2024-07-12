В парке «Краснодар» откроют вторую часть «Парка облаков»

12 июля в парке «Краснодар» откроют вторую локацию «Парка облаков». Она находится между Японским садом и дубовой аллеей

11 июля телеграм-канал парка «Краснодар» сообщил, что 12 июля, в пятницу, откроется вторая часть новой очереди «Парк облаков». Судя по фотографиям, на локации есть дорожки со светлой плиткой, много кустарников и цветов, белые скамейки с закругленными краями. Новая прогулочная зона находится между Японским садом и дубовой аллеей, которую открыли в «Парке облаков» неделю назад.

Дубы, качели и много тени: Как выглядит первая очередь «облаков» в парке «Краснодар»

«Парк облаков» начали строить в апреле 2023 года. Его возведут на 27-метровой высоте — это будет новая самая высокая точка в парковой зоне. Проект разработала лондонская ландшафтная компания «IL Nature». Они являются авторами «Садов Этрета» во Франции и усадебного проекта «Ореховно», который включили в список Forbes как один из семи уникальных садов мира. Открыть локацию обещают в 2025 году.