Дубы, качели и много тени. Как выглядит первая очередь «облаков» в парке «Краснодар»
В парке «Краснодар» 5 июля открыли дубовую аллею — это первая локация «Парка облаков». Показываем фотографии новой очереди
5 июля в парке «Краснодар» открыли одну из частей «Парка облаков» — дубовую аллею. Юга.ру побывали в новой локации в день открытия. Показываем, как она выглядит.
Старую лесополосу на улице Тихорецкой превратили в новую прогулочную зону, где много деревьев, зелени и дорожек.
«Теперь спрятаться от жары вы сможете в новой локации на моей территории. Тенистая аллея в которой уже полвека растут красавцы дубы скроет вас от палящего солнца» — подчеркнул официальный телеграм-канал парка.
В дубовой аллее много мест для отдыха — там установили широкие качели, скамейки-лежаки, деревянные кресла, лавочки необычных форм: одни из них без спинок, они похожи на камни или кофейные зерна, другие — напоминают кокон или половинку ореховой скорлупы. Также стоят домики с лестницами для белок.
В вечернее время локация выглядит иначе за счет необычной подсветки. На стволах деревьев установили светильники в виде обручей, такие же кольца-лампы расставлены на газонах — после захода солнца люди в них делают фотографии.
Как найти дубовую аллею «Парка облаков»?
В новую очередь можно добраться двумя способами. Пройти по Тюльпановому бульвару, оставив слева Японский сад, а затем свернуть во второй поворот налево. Второй вход в «Парк облаков» — со стороны дублера улицы Тихорецкой. Новая очередь находится сразу за парковкой.
«Парк облаков» обещают полностью открыть весной 2025 года. Одну из локаций возведут на высоте с 9-этажный дом — это будет новая самая высокая точка в парковой зоне. Проект разработала лондонская ландшафтная компания «IL Nature». Они являются авторами «Садов Этрета» во Франции и усадебного проекта «Ореховно», который включили в список Forbes как один из семи уникальных садов мира.
Как писали Юга.ру, в парке «Краснодар» установили лавочки с навесом для ожидающих очереди в Японский сад.