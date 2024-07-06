Дубы, качели и много тени. Как выглядит первая очередь «облаков» в парке «Краснодар»

5 июля в парке «Краснодар» открыли одну из частей «Парка облаков» — дубовую аллею. Юга.ру побывали в новой локации в день открытия. Показываем, как она выглядит.

Старую лесополосу на улице Тихорецкой превратили в новую прогулочную зону, где много деревьев, зелени и дорожек.

«Теперь спрятаться от жары вы сможете в новой локации на моей территории. Тенистая аллея в которой уже полвека растут красавцы дубы скроет вас от палящего солнца» — подчеркнул официальный телеграм-канал парка.