Дубы, качели и много тени. Как выглядит первая очередь «облаков» в парке «Краснодар»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру
    © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру

В парке «Краснодар» 5 июля открыли дубовую аллею — это первая локация «Парка облаков». Показываем фотографии новой очереди

5 июля в парке «Краснодар» открыли одну из частей «Парка облаков» — дубовую аллею. Юга.ру побывали в новой локации в день открытия. Показываем, как она выглядит.

Старую лесополосу на улице Тихорецкой превратили в новую прогулочную зону, где много деревьев, зелени и дорожек. 

«Теперь спрятаться от жары вы сможете в новой локации на моей территории. Тенистая аллея в которой уже полвека растут красавцы дубы скроет вас от палящего солнца» — подчеркнул официальный телеграм-канал парка.

  • © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру
    © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру

В дубовой аллее много мест для отдыха — там установили широкие качели, скамейки-лежаки, деревянные кресла, лавочки необычных форм: одни из них без спинок, они похожи на камни или кофейные зерна, другие — напоминают кокон или половинку ореховой скорлупы. Также стоят домики с лестницами для белок.

  • © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру
    © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру
  • © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру
    © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру
  • © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру
    © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру
  • © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру
    © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру
  • © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру
    © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру
  • © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру
    © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру
  • © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру
    © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру
  • © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру
    © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру

В вечернее время локация выглядит иначе за счет необычной подсветки. На стволах деревьев установили светильники в виде обручей, такие же кольца-лампы расставлены на газонах — после захода солнца люди в них делают фотографии.

Как найти дубовую аллею «Парка облаков»?

В новую очередь можно добраться двумя способами. Пройти по Тюльпановому бульвару, оставив слева Японский сад, а затем свернуть во второй поворот налево. Второй вход в «Парк облаков» — со стороны дублера улицы Тихорецкой. Новая очередь находится сразу за парковкой.

  • © Схема из телеграм-канала https://t.me/parkkrd
    © Схема из телеграм-канала https://t.me/parkkrd

«Парк облаков» обещают полностью открыть весной 2025 года. Одну из локаций возведут на высоте с 9-этажный дом — это будет новая самая высокая точка в парковой зоне. Проект разработала лондонская ландшафтная компания «IL Nature». Они являются авторами «Садов Этрета» во Франции и усадебного проекта «Ореховно», который включили в список Forbes как один из семи уникальных садов мира. 

Как писали Юга.ру, в парке «Краснодар» установили лавочки с навесом для ожидающих очереди в Японский сад.

   

Краснодар парк «Краснодар» Парки Японский сад

Новости

Дубы, качели и много тени. Как выглядит первая очередь «облаков» в парке «Краснодар»
Мэрия Краснодара отреставрирует здание школы, которому больше 100 лет
Снова можно купаться. В Анапе море прогрелось спустя две недели после внезапного охлаждения
В сети появился трейлер комедийного боевика «Игра киллера» с Дэйвом Батистой
Краснодарцам расскажут о писательницах, которые придумали Карлсона и Муми-Троллей
Литературный музей приглашает краснодарцев на субботние лекции. Первая встреча посвящена Маяковскому

Лента новостей

Ключ от всего — в твоем смартфоне
2 июля, 16:27 Реклама
Ключ от всего — в твоем смартфоне
Как умные решения обеспечивают безопасность и экономят время жильцов многоквартирных домов в Краснодаре
В парке «Краснодар» частично откроют «Парк облаков»
Вчера, 10:30
В парке «Краснодар» частично откроют «Парк облаков»
Рассказываем, как найти новую локацию
В Кабардино-Балкарии впервые пройдет фестиваль воздушных шаров
Вчера, 13:31
В Кабардино-Балкарии впервые пройдет фестиваль воздушных шаров

Реклама на сайте