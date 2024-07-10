В парке «Краснодар» впервые зацвело растение из Мадагаскара. Его называют огненным деревом

В парке «Краснодар» начал цвести делоникс королевский, который также известен как огненное дерево

10 июля телеграм-канала парка «Краснодар» сообщил, что впервые за четыре года делоникс королевский распустил цветы.

Растение известно также как огненное дерево. Делоникс королевский родом из Мадагаскара. В дикой природе он находится под угрозой исчезновения, но активно культивируется в регионах с тропическим или субтропическим климатом. Благодаря непритязательности к влаге и плодородию почвы, огненное дерево широко используют в озеленении.