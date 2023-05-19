Дорога в облака. Прошлись по улице рядом с новой очередью парка «Краснодар». Фото строящейся локации
Юга.ру побывали на месте строительства «Парка облаков». Показываем, что там происходит
В парке «Краснодар» идет строительство новой очереди — «Парка облаков». Согласно паспорту объекта, откроют локацию в 2025 году. Юга.ру побывали на месте стройки.
Известно, что парк возведут на 27-метровой высоте. Сейчас там ведется наращивание грунта. Застройщиком является компания Сергея Галицкого ООО «Инвестстрой». Техническим заказчиком выступает турецкое ООО «Эста Констракшен». Эта же компания строила стадион академии ФК «Краснодар», главную арену и одноименный парк.
Проектом новой очереди занималась лондонская ландшафтная компания «IL Nature». Ранее они создали усадьбу «Ореховно», которую включили в список Forbes как один из семи уникальных садов мира.
В новой локации уже начали высаживать растения. Увидеть их можно недалеко от дороги.
Новая очередь появится со стороны улицы Посадского, через дорогу от Японского сада. Сейчас там находится проезжая часть. Дорога узкая и разбитая. Что с ней сделают в дальнейшем — неизвестно. Юга.ру направили запрос в городскую администрацию.
Вот еще несколько фото со стройки:
Ранее в парке «Краснодар» открыли Японский сад. Посетить новую локацию можно только по QR-коду. Получить его можно в инфомате на входе в сад.