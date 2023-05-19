Дорога в облака. Прошлись по улице рядом с новой очередью парка «Краснодар». Фото строящейся локации

Юга.ру побывали на месте строительства «Парка облаков». Показываем, что там происходит

Известно, что парк возведут на 27-метровой высоте. Сейчас там ведется наращивание грунта. Застройщиком является компания Сергея Галицкого ООО «Инвестстрой» . Техническим заказчиком выступает турецкое ООО «Эста Констракшен». Эта же компания строила стадион академии ФК «Краснодар», главную арену и одноименный парк.

В парке «Краснодар» идет строительство новой очереди — «Парка облаков». Согласно паспорту объекта, откроют локацию в 2025 году. Юга.ру побывали на месте стройки.

Проектом новой очереди занималась лондонская ландшафтная компания «IL Nature». Ранее они создали усадьбу «Ореховно», которую включили в список Forbes как один из семи уникальных садов мира.

В новой локации уже начали высаживать растения. Увидеть их можно недалеко от дороги.