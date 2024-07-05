В парке «Краснодар» частично откроют «Парк облаков». Рассказываем, как найти новую локацию

5 июля в парке «Краснодар» откроют дубовую аллею — это одна из локаций новой очереди «Парк облаков». Попасть туда можно двумя способами

4 июля телеграм-канал парка «Краснодар» сообщил, что 5 июля, в пятницу, откроется первая часть новой очереди «Парк облаков». Это дубовая аллея, для отдыха там установили лавочки и деревянные качели. Локация расположена в тени — можно укрыться от жары.

В новую очередь можно добраться двумя способами. Пройти по Тюльпановому бульвару, оставив слева Японский сад, а затем свернуть во второй поворот налево. Второй вход в «Парк облаков» — со стороны дублера улицы Тихорецкой. Новая очередь находится сразу за парковой.