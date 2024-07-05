В парке «Краснодар» частично откроют «Парк облаков». Рассказываем, как найти новую локацию

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/parkkrd/2326
    © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/parkkrd/2326

5 июля в парке «Краснодар» откроют дубовую аллею — это одна из локаций новой очереди «Парк облаков». Попасть туда можно двумя способами

4 июля телеграм-канал парка «Краснодар» сообщил, что 5 июля, в пятницу, откроется первая часть новой очереди «Парк облаков». Это дубовая аллея, для отдыха там установили лавочки и деревянные качели. Локация расположена в тени — можно укрыться от жары.

В новую очередь можно добраться двумя способами. Пройти по Тюльпановому бульвару, оставив слева Японский сад, а затем свернуть во второй поворот налево. Второй вход в «Парк облаков» — со стороны дублера улицы Тихорецкой. Новая очередь находится сразу за парковой.

Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди:

«Парк облаков» начали строить в апреле 2023 года.  Его возведут на 27-метровой высоте — это будет новая самая высокая точка в парковой зоне. Проект разработала лондонская ландшафтная компания «IL Nature». Они являются авторами «Садов Этрета» во Франции и усадебного проекта «Ореховно», который включили в список Forbes как один из семи уникальных садов мира. Открыть локацию обещают в 2025 году.

Как писали Юга.ру, в парке «Краснодар» установили лавочки с навесом для ожидающих очереди в Японский сад.

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В парке «Краснодар» частично откроют «Парк облаков». Рассказываем, как найти новую локацию
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