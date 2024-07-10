ГК ТОЧНО передала Краснодару новый детский сад в микрорайоне «Родные Просторы». Дошкольное учреждение откроется 1 сентября

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Краснодарский край

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  • © Фото Сергея Журавлева
    © Фото Сергея Журавлева

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) передал городу детский сад «Ладушки» в микрорайоне «Родные Просторы» в краснодарском поселке Знаменском

Сумма инвестиций в проект — более 300 млн рублей. В двухэтажном здании смогут одновременно разместиться 12 групп, или 250 человек. Внутри есть столовая, просторные физкультурный и музыкальный залы, класс изобразительного искусства.

Застройщик уделил особое внимание безопасности детей: для обустройства прилегающей к саду территории использовали покрытие из резиновой крошки, защищающее от травм. Комфорт малышей и воспитателей на свежем воздухе обеспечивают 12 теневых навесов с игровыми зонами. Для подвижных игр предусмотрели спортивную площадку.

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«Стратегия компании — комплексное развитие территорий, которое предусматривает строительство целых микрорайонов с детскими садами, школами, поликлиниками и коммерческой инфраструктурой. Мы, как девелопер, создающий комфортную городскую среду, осознаем, насколько важно для родителей иметь детский сад и школу рядом с домом. Поэтому наша задача 3 построить образовательный кластер, который будет соответствовать современным реалиям», — отмечает директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслёха.

«Ладушки» откроются 1 сентября 2024 года.

  • © Фото Сергея Журавлева
    © Фото Сергея Журавлева
  • © Фото Сергея Журавлева
    © Фото Сергея Журавлева

Микрорайон «Родные Просторы» — один из самых масштабных проектов ГК ТОЧНО. Здесь возводят 29 домов высотностью от 9 до 24 этажей. Для всех горожан, жителей ЖК и гостей города открыт парк семейного отдыха, работает современная школа, в которую в две смены ходят свыше 3 тыс. детей, детский сад «Веснушки» на 250 человек. Здесь же возводят еще один детский сад «Топотушки» на 380 мест, храм, в нижнем приделе которого уже идут службы, и поликлиника. Во втором полугодии 2025 года федеральный девелопер планирует достроить первый фитнес-клуб с открытым подогреваемым бассейном с морской водой в Краснодаре.

ГК ТОЧНО Дети Детские сады Инфраструктура Строительство

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