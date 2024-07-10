ГК ТОЧНО передала Краснодару новый детский сад в микрорайоне «Родные Просторы». Дошкольное учреждение откроется 1 сентября

Сумма инвестиций в проект — более 300 млн рублей. В двухэтажном здании смогут одновременно разместиться 12 групп, или 250 человек. Внутри есть столовая, просторные физкультурный и музыкальный залы, класс изобразительного искусства.

Застройщик уделил особое внимание безопасности детей: для обустройства прилегающей к саду территории использовали покрытие из резиновой крошки, защищающее от травм. Комфорт малышей и воспитателей на свежем воздухе обеспечивают 12 теневых навесов с игровыми зонами. Для подвижных игр предусмотрели спортивную площадку.