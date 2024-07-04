Полиция установила конусы против езды по обочине, чтобы уменьшить пробку на трассе М-4 в Горячем Ключе

Краснодарский край

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  • © Фото из телеграм-канала t.me/adm_gorkluch
    © Фото из телеграм-канала t.me/adm_gorkluch

Власти Горячего Ключа рассказали, как ГАИ борется с пробкой на трассе к Черному морю

4 июля телеграм-канал «Горячий Ключ Официальный» сообщили, что сотрудники госавтоинспекции делают для снижения транспортного затора на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа.

Авторы рассказали, что у виадука, по которому трасса М-4 проходит над заездом в город, утром «установили закрепленные конусы, которые не позволят ехать по обочине — это значительно снижает нагрузку к участку с сужением проезжей части».

В сообщении уточняется, что «далее недопущение движения по обочине контролирует экипаж ДПС».

Сотрудники дорожно-патрульной службы дежурят и на переходе к микрорайону Заречье и гостинице «Старый замок», «регулируя движение транспорта и пешеходов в наиболее эффективном режиме».

Также авторы телеграм-канала напомнили, что «при личном участии главы города Сергея Белопольского удалось добиться согласования строительства двух надземных переходов. Росавтодор подготовительную работу ведёт». Видимо, чиновники продолжают считать надземные переходы эффективным и безопасным благоустройством.

В России есть статистика, что в районе подземных или надземных пешеходных переходов происходит больше наездов на людей:

Как сообщали Юга.ру, 2 июля жители Горячего Ключа пожаловались на сломанный светофор, регулирующий пешеходный переход между микрорайоном Заречье и центром города.

Каждое лето на федеральной трассе М-4 «Дон» регулярно собираются длинные пробки в сторону и от Черного моря. Чаще всего заторы образуются на выезде из Горячего Ключа, где четырехполосная дорога сужается в двухполосную по направлению к Джубге.

В этом году самые длинные пробки были 81720 и 30 июня.

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Полиция установила конусы против езды по обочине, чтобы уменьшить пробку на трассе М-4 в Горячем Ключе
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