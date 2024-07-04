Власти Горячего Ключа рассказали, как ГАИ борется с пробкой на трассе к Черному морю

4 июля телеграм-канал «Горячий Ключ Официальный» сообщили, что сотрудники госавтоинспекции делают для снижения транспортного затора на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа. Авторы рассказали, что у виадука, по которому трасса М-4 проходит над заездом в город, утром «установили закрепленные конусы, которые не позволят ехать по обочине — это значительно снижает нагрузку к участку с сужением проезжей части». В сообщении уточняется, что «далее недопущение движения по обочине контролирует экипаж ДПС».

Сотрудники дорожно-патрульной службы дежурят и на переходе к микрорайону Заречье и гостинице «Старый замок», «регулируя движение транспорта и пешеходов в наиболее эффективном режиме». Также авторы телеграм-канала напомнили, что «при личном участии главы города Сергея Белопольского удалось добиться согласования строительства двух надземных переходов. Росавтодор подготовительную работу ведёт». Видимо, чиновники продолжают считать надземные переходы эффективным и безопасным благоустройством.

В России есть статистика, что в районе подземных или надземных пешеходных переходов происходит больше наездов на людей: Только они идут не по категории «наезд на пешеходном переходе», а рассматриваются просто как наезд на человека. То есть, с точки зрения гаишников, виноват теперь не водитель, а пешеход