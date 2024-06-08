В Краснодарском крае на пути к морю образовались пробки. Заторы достигают 6 км
8 июня на трассах от Краснодара в сторону Черноморского побережья образовались заторы
По данным «Яндекс.Карты», утром и днем 8 июня на федеральной трассе М-4 «Дон» между Горячим Ключом и Джубгой образовались пробки.
Самый большой затор в 6 км начинается от въезда в Горячий Ключ и заканчивается в районе улицы Новое Заречье.
Еще одна пробка растянулась на 4 км в районе села Хребтовое. Эти же участки в обратном направлении полностью свободны.
Движение на трассе к морю осложняют несколько ДТП и ремонтные работы.
Как писали ранее Юга.ру, с 1 июня до 15 сентября грузовикам запретили ездить днем на участке трассы А-146 в Краснодарском крае.
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