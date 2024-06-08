В Краснодарском крае на пути к морю образовались пробки. Заторы достигают 6 км

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

8 июня на трассах от Краснодара в сторону Черноморского побережья образовались заторы

По данным «Яндекс.Карты», утром и днем 8 июня на федеральной трассе М-4 «Дон» между Горячим Ключом и Джубгой образовались пробки. 

Самый большой затор в 6 км начинается от въезда в Горячий Ключ и заканчивается в районе улицы Новое Заречье. 

Еще одна пробка растянулась на 4 км в районе села Хребтовое. Эти же участки в обратном направлении полностью свободны.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»

Движение на трассе к морю осложняют несколько ДТП и ремонтные работы.

Как писали ранее Юга.ру, с 1 июня до 15 сентября грузовикам запретили ездить днем на участке трассы А-146 в Краснодарском крае.

Горячий Ключ дорога на курорт Дороги Пробки

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В Краснодарском крае на пути к морю образовались пробки. Заторы достигают 6 км
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