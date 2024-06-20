Пробка на 18,5 км образовалась 20 июня на трассе М-4 «Дон» к Черному морю

На трассе в сторону Черного моря неизменно образовываются заторы. Автомобилисты даже по будням стоят в пробках по несколько часов

По данным «Яндекс.Карты», 20 июня, в четверг, на трассе М-4 «Дон» в сторону Черного моря после Горячего Ключа образовалась 18-километровая пробка — с 1395-го по 1413-й км. На преодоление расстояния от Пятигорской до Молдовановки у водителей уйдет почти два часа.

© Скриншот с сайта yandex.ru/maps

По дороге от Черного моря тоже наблюдаются затруднения в автомобильном движении. Постоять в пробках придется от Мирного до Молдавановки.

© Скриншот с сайта yandex.ru/maps