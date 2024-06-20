Пробка на 18,5 км образовалась 20 июня на трассе М-4 «Дон» к Черному морю
На трассе в сторону Черного моря неизменно образовываются заторы. Автомобилисты даже по будням стоят в пробках по несколько часов
По данным «Яндекс.Карты», 20 июня, в четверг, на трассе М-4 «Дон» в сторону Черного моря после Горячего Ключа образовалась 18-километровая пробка — с 1395-го по 1413-й км. На преодоление расстояния от Пятигорской до Молдовановки у водителей уйдет почти два часа.
По дороге от Черного моря тоже наблюдаются затруднения в автомобильном движении. Постоять в пробках придется от Мирного до Молдавановки.
Напомним, 17 июня, в понедельник, на трассе М-4 «Дон» в Горячем Ключе образовался пятикилометровый затор — с 1383-го по 1388-й км в сторону Чёрного моря. Водителям пришлось стоять в пробке около часа.
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