ГК ТОЧНО реконструировала спортплощадку в краснодарском парке «Солнечный остров»

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Краснодарский край

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  • Обновленная спортплощадка в «Солнечном острове» © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    Обновленная спортплощадка в «Солнечном острове» © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) обновил спортивную зону площадью 600 кв. метров в парке «Солнечный остров» в Краснодаре

Впервые ГК ТОЧНО реконструировала спортплощадку в «Солнечном острове» весной 2021 года. Тогда на почти 600 кв. метрах парка появились волейбольная и баскетбольная зоны, семь силовых тренажеров и скамейки для отдыха.

В 2024 году девелопер обновил площадку, на которой ежедневно тренируются десятки жителей Краснодара. Застройщик заменил резиновое покрытие, отремонтировал уличные тренажеры, установил новый информационный стенд и забрендировал территорию:

  • © Фото Сергея Журавлева, рпедоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото Сергея Журавлева, рпедоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
  • © Фото Сергея Журавлева, рпедоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото Сергея Журавлева, рпедоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
  • © Фото Сергея Журавлева, рпедоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото Сергея Журавлева, рпедоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Летаем над самым большим зеленым массивом Краснодара:

ТОЧНО регулярно благоустраивает общественные городские пространства. Так, в 2019 году девелопер построил «Бородинский бульвар» вдоль Ботанического сада КубГУ. В 2021 году в микрорайоне «Родные просторы» в поселке Знаменском группа компаний создала ландшафтный парк.

В 2023 году ТОЧНО построила и передала городу первую универсальную инклюзивную площадку для спорта и игр в Городском саду «Карасунский» (вдоль улицы Сормовской). На площадке оборудовали зону с параворкаутом с большими габаритами для разворота инвалидных колясок — успешных аналогов этого проекта в Краснодаре пока нет.

Еще один бульвар появится в Краснодаре на улице Сормовской от Сормовского кольца до улицы Лизы Чайкиной, близ жилого комплекса «Патрики».

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