ГК ТОЧНО открыла в Краснодаре первую инклюзивную площадку

На территории около 4 тысячи квадратных мет специалисты ГК ТОЧНО спроектировали зоны активности для разных возрастов и адаптировали их для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вся территория включает игровую и спортивную зоны, а детская — разделена пешеходной дорожкой на две части: для спокойных и активных игр. Архитекторы разработали двухуровневую площадку с большим пандусом, чтобы посетители могли комфортно подниматься как пешком, так и на коляске. На верхнем уровне сконструированы подвесные сетка и пешеходный мостик. На нижнем — специальные туннели. На площадке установлены дизайнерские качели с подсветкой.

«Это единственная в Краснодарском крае универсальная инклюзивная площадка. Мы использовали лучшие мировые практики, чтобы дети и взрослые люди могли свободно заниматься спортом, общаться и не чувствовать себя ограниченными. Если и другие бизнесмены поддержат инициативу и будут создавать подобные пространства, это станет существенным вкладом в развитие нашего города, региона и в целом страны», — отметил гендиректор ГК ТОЧНО Николай Амосов.



Игровая зона включает в себя тактильные элементы, три бизиборда, музыкальное оборудование, доску для рисования, песочницу с двумя горками и качели-гнезда с ударопоглощающим покрытием. Часть площадки, предназначенная для активных игр, покрыта специальной морской галькой, которая поглощает удары и не оставляет пыль.



На спортивной зоне установлено оборудование для людей с инвалидностью и тренажеры для совместного использования с дополнительными снарядами: штанги, мячи, боксерские груши, кольца. Весь уличный инвентарь имеет международный сертификат безопасности и оснащен видеоинструкцией. На площадке используется система круглосуточного видеонаблюдения.



«В преддверии Дня города бизнес сделал отличный подарок жителям Комсомольского микрорайона — инклюзивную площадку в Городском саду «Карасунский». Таких мест в городе должно быть больше — будем продолжать обустраивать с пользой наши природные краснодарские уголки», — прокомментировал глава Краснодара Евгений Наумов.



Как писали ранее Юга.ру, ГК ТОЧНО благоустроит в Крыму ЖК премиум-класса.