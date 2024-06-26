«Внушительно и современно». Мэр Краснодара оценил ход строительства детсадов и Аллеи славы бокса в ЖК «Патрики» девелопера ТОЧНО

Глава Краснодара Евгений Наумов оценил строящиеся социальные объекты в жилом комплексе «Патрики» группы компаний ТОЧНО (владелец — Николай Амосов)

О краснодарских «Патриках»



ЖК «Патрики» возводят на заброшенной территории завода в районе улиц Старокубанская, Сормовская и Лизы Чайкиной в Краснодаре. Комплекс займет 20,34 га и будет состоять из пяти кварталов переменной этажности (5-18 этажей), рассчитанных на 4275 квартир. Строительство началось в декабре 2022 года, а первую очередь планируют сдать в 1-3 кварталах 2025-го.



С трех сторон «Патрики» окружат пешеходные бульвары с пешеходными и велосипедными дорожками, качелями, зонами отдыха и вечерней подсветкой. Зеленые зоны займут 52% территории комплекса. На улице Сормовской уже начали строить бульвар. Там же в 2024 году откроется первая в России Аллея славы бокса.

В «Патриках» будет три детских сада: «Мармелад» на 240 мест, «Карамель» и «Леденцы» — на 280 мест каждый. Последний готов на 45%, завершить строительство девелопер планирует в сентябре 2024 года. Также на территории комплекса возведут школу на 1550 учеников.

«Для всех социальных объектов предусмотрим подъездные дороги, парковки и тротуары. Строительство школы ведем с опережением графика. Уже в конце следующего года здесь будут готовы два садика и школа», — отметил владелец и председатель совета директоров ГК ТОЧНО Николай Амосов.

Помимо проектов школы и детсадов глава Краснодара Евгений Наумов оценил ход строительства первой Аллеи славы бокса ЮФО. Проект реализует благотворительный фонд «ТОЧНО Добро».

«В марте мне показали проект Аллеи славы бокса. Однозначно его поддержал. Нужно прославлять наших чемпионов и мотивировать детей на победы. Спустя 3 месяца увидел Аллею не на эскизах, а в жизни. Сейчас за ограждениями готовят место для бронзовой скульптуры и пешеходные дорожки. Но самое интересное — реальный макет звезды, на которой будет указана фамилия спортсмена. Выглядит внушительно и современно», — прокомментировал глава Краснодара Евгений Наумов.

© Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО