В Краснодаре на улице Сормовской появится гульвар. Рассказываем, что это такое

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

В Краснодаре на улице Сормовской начали строить новое место для отдыха горожан

Понятие «гульвар» ввела команда ГК ТОЧНО для нового проекта у ЖК «Патрики». По словам сотрудников компании, если они берутся за благоустройство какого-либо бульвара, он становится гульваром — то есть бульваром, где приятно гулять и проводить время с друзьями, детьми, семьей.

Новую прогулочную зону длиной 515 метров построят вдоль улицы Сормовской — от Сормовского кольца до улицы Лизы Чайкиной. Здесь установят цветники, стильные арт-объекты, смонтируют новые фонари, сделают точечную вечернюю подсветку и оборудуют дорожки для велосипедистов.

  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

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Ранее федеральный девелопер ТОЧНО заявил, что построит в Краснодаре современную прогулочную зону за счет собственных средств. Работы по благоустройству территории начались в начале июля.

Специалисты ГК ТОЧНО приступили к вертикальной планировке со стороны улицы Лизы Чайкиной и активно ведут демонтажные работы. Закончить благоустройство гульвара рассчитывают до конца 2023 года.

  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Как писали Юга.ру, в Комсомольском микрорайоне Краснодара построят инклюзивную спортивно-игровую площадку за 70 млн рублей.

Благоустройство ГК ТОЧНО Город отдых Парки Строительство

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