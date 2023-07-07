В Краснодаре на улице Сормовской появится гульвар. Рассказываем, что это такое

В Краснодаре на улице Сормовской начали строить новое место для отдыха горожан

Понятие «гульвар» ввела команда ГК ТОЧНО для нового проекта у ЖК «Патрики». По словам сотрудников компании, если они берутся за благоустройство какого-либо бульвара, он становится гульваром — то есть бульваром, где приятно гулять и проводить время с друзьями, детьми, семьей.

Новую прогулочную зону длиной 515 метров построят вдоль улицы Сормовской — от Сормовского кольца до улицы Лизы Чайкиной. Здесь установят цветники, стильные арт-объекты, смонтируют новые фонари, сделают точечную вечернюю подсветку и оборудуют дорожки для велосипедистов.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Ранее федеральный девелопер ТОЧНО заявил, что построит в Краснодаре современную прогулочную зону за счет собственных средств. Работы по благоустройству территории начались в начале июля.

Специалисты ГК ТОЧНО приступили к вертикальной планировке со стороны улицы Лизы Чайкиной и активно ведут демонтажные работы. Закончить благоустройство гульвара рассчитывают до конца 2023 года.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО