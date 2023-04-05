Жилой комплекс «Патрики» и южная резиденция «Роялта» группы компаний ТОЧНО вышли в полуфинал 15-й всероссийской премии в области строительства и территориального развития Urban Awards

Жилой район «Патрики» борется за победу в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс бизнес-класса». Его возводят на заброшенной территории завода в районе улиц Старокубанская, Сормовская и Лизы Чайкиной в Краснодаре.

Комплекс займет 20,34 га и будет состоять из пяти кварталов переменной этажности (5-18 этажей), рассчитанных на 4275 квартир. Архитектуру всех зданий выполнят в европейском стиле с современными фасадами и панорамными окнами. На территории построят три детских сада — на 280 и 240 мест — и школу на 1550 мест.

«Патрики» © Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

«Патрики» © Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Еще один проект девелопера ТОЧНО — южная резиденция «Роялта» в Крыму — вышел в полуфинал в номинации «Лучшая курортная недвижимость России».

Комплекс площадью более 25 тыс. кв. метров спроектировали в концепции закрытого клуба. В «Роялте» будет 7 корпусов на 2-9 этажей и 280 квартир: одно-, двух- и трехкомнатные, двухэтажные и трехуровневые. ГК ТОЧНО предлагает 17 видов планировок. В каждой квартире — собственная терраса площадью от 9 кв. метров с полным набором сервисов отельного уровня.

«Роялта» © Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

«Роялта» © Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Финалистов 15-й премии Urban Awards назовут 17 апреля. Церемония награждения пройдет 31 мая в рамках форума недвижимости «Движение».

Премия Urban Awards выявляет самые качественные жилые проекты с точки зрения технического оснащения, архитектуры, благоустройства, инфраструктуры и развития городской среды в России. Ее проводят с 2009 года, организатор — ООО «Интернет-проекты». В 2022 году в конкурсе участвовали около 100 компаний из более чем 30 регионов России.