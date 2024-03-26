Мэр Краснодара оценил проект Аллеи славы бокса от ГК ТОЧНО

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) представил главе Краснодара проект первой в России Аллеи славы бокса Южного федерального округа

Аллею славы протяженностью 100 метров оформят по аналогии с голливудской. Сумма инвестиций в строительство — более 40 млн рублей.

В Краснодаре построят первую в России Аллею славы бокса: как она будет выглядеть

Презентацию проекта провели заместитель председателя совета директоров ГК ТОЧНО Дмитрий Инаятов и директор по маркетингу ГК ТОЧНО Евгения Тодорова. В обсуждении концепции Аллеи участвовали мэр Краснодара Евгений Наумов и его заместители Денис Ярченко и Надежда Панаетова, руководитель Федерации бокса России в ЮФО Дмитрий Кашин, чемпион Олимпиады-1980, чемпион СССР, советник руководителя Федерации бокса России в ЮФО Шамиль Сабиров, чемпион мира, четырехкратный чемпион России, ЗМС России по боксу Сергей Водопьянов и заместитель руководителя департамента Федерации бокса России в ЮФО Сергей Будко.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

«Это отличный проект — патриотичный, семейный. Краснодар — безусловно, город спорта. И сегодня особенно важно рассказывать об именитых чемпионах, чтобы мотивировать молодое поколение на достижение результатов», — подчеркнул глава Краснодара Евгений Наумов.

По обеим сторонам Алееи, вдоль тротуара расположат звезды с именами выдающихся российских боксеров-уроженцев Краснодарского края: олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы и ЮФО. Сначала звезд будет 40, еще 20 останутся свободными — для будущих кубанских боксеров. По словам представителей ГК ТОЧНО, это станет мотивацией для спортсменов.

Также на Аллее установят три стелы «Наставники чемпионов ЮФО» с именами прославленных тренеров и заслуженных судей. Зону отдыха украсят тематические скамейки «Сила», «Воля», «Цель» и «Бокс». Открытие Аллеи планируют приурочить к Международному дню бокса — 27 августа.

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«Символично, что Аллея появится в год семьи, ведь спорт объединяет. Это будет современное место для прогулок. К его созданию мы привлекли именитых архитекторов Краснодара. А главным арт-объектом станет бронзовая скульптура «Будущий чемпион», которую создал Мигран Арутюнян. На его счету более 30 работ в ЮФО», — отметил Дмитрий Инаятов.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

«Мы решили создать Аллею славы бокса Южного федерального округа в Краснодаре, потому что Краснодарский край — лидер в ЮФО по развитию бокса. Аллея — это дань уважения всем, кто посвятил боксу всю жизнь. Их имена выстроят по хронологии: чемпионы прошлого, настоящего и свободное место для тех, кому еще предстоит достичь вершин спортивного олимпа», — прокомментировал Дмитрий Кашин.

Застройщик отметил, что в будущем планирует реализовать идею подобных аллей на федеральном уровне.