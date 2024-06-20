«Купаться всё равно негде». В Краснодаре 1 июля откроют городской пляж. Как он выглядит сейчас и чем недовольны жители?

Городской пляж должны открыть в микрорайоне Гидростроителей уже через 10 дней. В местном паблике появилось видео новой зоны отдыха, главная претензия жителей — отсутствие бассейна

Предыстория. В январе Юга.ру писали о том, что 1 июля 2024 года в Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей откроется городской пляж. Власти обещали установить там теневые беседки, общественные туалеты, спортивную и детскую площадки, прокат рыболовного инвентаря, гриль-зону, а также разместить бассейны. 3 мая портал 93.RU со ссылкой на инвестора сообщил , что бассейна на пляжной территории пока не будет. Площадь пляжной территории — около 4,2 тысяч квадратных метров, сумма частных инвестиций — до 10 млн рублей.

19 июля один из пабликов Краснодара опубликовал видео нового пляжа в микрорайоне Гидростроителей. Автор ролика сообщает, что зона отдыха почти готова, но работы еще продолжаются.

Судя по кадрам, готов дощатый помост с ограждениями, беседки со столами, качели, стоят тренажеры. Волейбольной и детских площадок пока нет, как и зоны с лежаками.