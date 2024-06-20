«Купаться всё равно негде». В Краснодаре 1 июля откроют городской пляж. Как он выглядит сейчас и чем недовольны жители?

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/gmrlive
    © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/gmrlive

Городской пляж должны открыть в микрорайоне Гидростроителей уже через 10 дней. В местном паблике появилось видео новой зоны отдыха, главная претензия жителей — отсутствие бассейна

Предыстория. В январе Юга.ру писали о том, что 1 июля 2024 года в Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей откроется городской пляж. Власти обещали установить там теневые беседки, общественные туалеты, спортивную и детскую площадки, прокат рыболовного инвентаря, гриль-зону, а также разместить бассейны.

3 мая портал 93.RU со ссылкой на инвестора сообщил, что бассейна на пляжной территории пока не будет.

Площадь пляжной территории — около 4,2 тысяч квадратных метров, сумма частных инвестиций — до 10 млн рублей. 

19 июля один из пабликов Краснодара опубликовал видео нового пляжа в микрорайоне Гидростроителей. Автор ролика сообщает, что зона отдыха почти готова, но работы еще продолжаются. 

Судя по кадрам, готов дощатый помост с ограждениями, беседки со столами, качели, стоят тренажеры. Волейбольной и детских площадок пока нет, как и зоны с лежаками.

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В комментариях под видео подписчики раскритиковали будущий пляж. По их словам, главные минусы — отсутствие бассейнов, маленькая территория и комары.

  • «Почему так убого?»
  • «Лучше бы вообще ничего не строили, только пейзаж испортили своим шалмано-шалашом».
  • «В других парках травили комаров, а здесь от них отбоя нет».
  • «У меня квартира большей площади, чем эта постройка».
  • «Сейчас назначение непонятное, купаться всё равно негде. Слово «пляж» тут неуместно».
  • «Душ, фонтан там не обещали? Ну может, хоть как в детстве, из шланга охладиться можно будет».
  • «Реклама была гораздо масштабнее».

Как писали Юга.ру, в 2023 году власти Краснодара планировали благоустроить пляжную территорию в станице Старокорсунской. Сроки сдачи объекта сначала перенесли на 2024 год, но в итоге проект так и не был реализован.

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