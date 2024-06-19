Мыс «Суджукская коса» назвали самым опасным местом для купания в Новороссийске

Краснодарский край

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  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Власти Новороссийска рассказали об опасных местах для купания в городе-герое

19 июня «Новороссийский рабочий» со ссылкой на замглавы города Александра Яменскова сообщил, что в Новороссийске проверили безопасность пляжей. Водолазы обследовали дно моря в зонах купания.

Бутылка от шампанского, самокат, часы, краб:

Яменсков напомнил, что в Новороссийске официально разрешено купаться 14 пляжах, а запрещено — на 40. Самым опасным местом для отдыха чиновник назвал мыс «Суджукская коса».

«В этом месте очень коварное течение, которое увлекает плавающего на дно моря так, что спасение жизни становится невозможным. Конечно, здесь стоят предупреждающие таблички о запрете купания, но проход к морю мы ограничить не можем, ведь это общественная территория. Люди сюда идут, и находятся желающие искупаться. Часто это туристы, которые не предполагают, каким опасным может быть море», — рассказал Яменсков.

Также он отметил, что в летнем сезоне 2024 года на пляжах Новороссийска работают 29 матросов-спасателей и 24 медработника.

Напомним, что на пляжах Новороссийска предлагают зарплату до 200 тыс. рублей в месяц. Наниматели ищут спасателей, зазывал и продавцов.

Как писали ранее Юга.ру, Сочи и Анапа вошли в топ-5 опасных мест для отдыха в России в 2024 году.

Безопасность Новороссийск Пляжи Черное море

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