Мыс «Суджукская коса» назвали самым опасным местом для купания в Новороссийске

Яменсков напомнил, что в Новороссийске официально разрешено купаться 14 пляжах, а запрещено — на 40. Самым опасным местом для отдыха чиновник назвал мыс «Суджукская коса».



«В этом месте очень коварное течение, которое увлекает плавающего на дно моря так, что спасение жизни становится невозможным. Конечно, здесь стоят предупреждающие таблички о запрете купания, но проход к морю мы ограничить не можем, ведь это общественная территория. Люди сюда идут, и находятся желающие искупаться. Часто это туристы, которые не предполагают, каким опасным может быть море», — рассказал Яменсков.



Также он отметил, что в летнем сезоне 2024 года на пляжах Новороссийска работают 29 матросов-спасателей и 24 медработника.