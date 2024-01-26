Летом 2024 года в Краснодаре планируют открыть песчаный пляж за 10 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В Краснодаре 1 июля 2024 года откроют городской песчаный пляж в Гидрострое

Зона общественного купания площадью около 4,2 тыс. кв. метров разместится в микрорайоне Гидростроителей. На пляже также будут прокат рыболовного инвентаря, гриль-зона, детская и спортивная площадки. Поскольку в Краснодаре действует запрет на купание в реке Кубань, власти рассматривают установку бассейнов на пляже.

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Как писали Юга.ру, в Краснодаре построят два термальных комплекса за 1,1 млрд рублей. «Термолэнд» — это городской курорт с бассейнами, джакузи, оздоровительными процедурами, банными комплексами с саунами, детскими зонами, а также кафе и барами.

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Летом 2024 года в Краснодаре планируют открыть песчаный пляж за 10 млн рублей
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