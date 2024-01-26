Летом 2024 года в Краснодаре планируют открыть песчаный пляж за 10 млн рублей

В Краснодаре 1 июля 2024 года откроют городской песчаный пляж в Гидрострое

Зона общественного купания площадью около 4,2 тыс. кв. метров разместится в микрорайоне Гидростроителей. На пляже также будут прокат рыболовного инвентаря, гриль-зона, детская и спортивная площадки. Поскольку в Краснодаре действует запрет на купание в реке Кубань, власти рассматривают установку бассейнов на пляже.

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На обустройство общественной зоны выделят 10 млн рублей. Финансировать проект будет пользователь земельного участка.