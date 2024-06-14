Площадь заповедника «Утриш» между Анапой и Новороссийском увеличили почти на 700 га
Власти РФ увеличили заповедник «Утриш» на 684 га. Ранее площадь составляла 9910,33 га земельно-лесного фонда и 1428,43 га морской акватории
13 июня на сайте правовых актов появилось распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В нем указано, что участок площадью более 684 га в Новороссийске передали из категории земель лесного фонда в категорию особо охраняемых территорий для заповедника «Утриш».
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«Перевести земли лесного фонда площадью 684,83 гектара (Краснодарский край, Новороссийское лесничество) в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов для организации государственного природного заповедника «Утриш», — говорится в распоряжении.
В 1994 году между Новороссийском и Анапой учредили природный заказник «Большой Утриш». А в 2010-м переформатировали часть заказника в заповедник. Изначально «Утриш» имел форму подковы вокруг третьей и четвертой лагун. Он давно был популярен среди любителей дикого отдыха на природе. Позже пешие подходы к излюбленным лагунам перекрыли для «дикарей». Однако владельцы катеров тут же организовали регулярный подвоз и вывоз всех желающих.
В августе 2020 года на территории заповедника произошел пожар. Сгорели 4800 деревьев, многие из которых — краснокнижные породы: можжевельник высокий, фисташка туполистная, сосна пицундская. Ущерб оценили в 980 млн рублей. Еще на 120 млн ущерба насчитали заказнику «Большой Утриш». После пожара территорию заповедника увеличили почти вдвое.