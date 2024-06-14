Площадь заповедника «Утриш» между Анапой и Новороссийском увеличили почти на 700 га

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Власти РФ увеличили заповедник «Утриш» на 684 га. Ранее площадь составляла 9910,33 га земельно-лесного фонда и 1428,43 га морской акватории

13 июня на сайте правовых актов появилось распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В нем указано, что участок площадью более 684 га в Новороссийске передали из категории земель лесного фонда в категорию особо охраняемых территорий для заповедника «Утриш».

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«Перевести земли лесного фонда площадью 684,83 гектара (Краснодарский край, Новороссийское лесничество) в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов для организации государственного природного заповедника «Утриш», — говорится в распоряжении.

В 1994 году между Новороссийском и Анапой учредили природный заказник «Большой Утриш». А в 2010-м переформатировали часть заказника в заповедник. Изначально «Утриш» имел форму подковы вокруг третьей и четвертой лагун. Он давно был популярен среди любителей дикого отдыха на природе. Позже пешие подходы к излюбленным лагунам перекрыли для «дикарей». Однако владельцы катеров тут же организовали регулярный подвоз и вывоз всех желающих.

В августе 2020 года на территории заповедника произошел пожар. Сгорели 4800 деревьев, многие из которых — краснокнижные породы: можжевельник высокий, фисташка туполистная, сосна пицундская. Ущерб оценили в 980 млн рублей. Еще на 120 млн ущерба насчитали заказнику «Большой Утриш». После пожара территорию заповедника увеличили почти вдвое.

Напомним, что Кавказский заповедник открыл турмаршрут на озеро Кардывач.

Как писали ранее Юга.ру, Краснодарский край опустился на три строчки в экорейтинге регионов РФ.

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