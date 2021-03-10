Правительство расширило границы заповедника «Утриш»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении территории заповедника «Утриш» в Краснодарском крае

Напомним, в прошлом году власти Кубани предложили расширить границы заповедника. Минприроды поддержало инициативу. 5 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении территории. Соответствующий документ опубликовали на сайте кабмина 9 марта.

Границы заповедника «Утриш» увеличат на 1,3 тыс. га за счет присоединения новых участков. В частности, в состав территории включат часть полуострова Абрау и прилегающую к нему акваторию Черного моря. Кроме того, в состав заповедника включат грунтовую дорогу, которая разделяет его на три части. Таким образом, общая площадь заповедника составит более 11,3 тыс. га.

«Это позволит усилить охрану природных зон и поможет развитию экологического туризма в регионе», — отметили в пресс-службе кабмина.

Минприроды поручено обеспечить особую охрану новых участков и до 1 ноября направить в Росреестр документы для их постановки на кадастровый учет.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев напомнил, что власти региона обратились к правительству с инициативой включить региональный заказник «Большой Утриш» в территорию федерального заповедника «Утриш» в августе 2020 года.

Тогда между поселками Большой и Малый Утриш начался пожар, который распространился и по заповеднику. Ущерб от пожара составил почти 1 млрд рублей.