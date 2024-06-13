Полиция Ростова-на-Дону не позволила жителям разрушенного дома забрать вещи из своих квартир, хотя там уже живут бездомные

Предыстория: Вечером 27 января 2024 года в ростовской пятиэтажке на улице Нариманова, 72/3 обвалилась стена. Из дома эвакуировали 95 человек. Никто не пострадал. В феврале из руин обрушившегося дома спасали животных. Они находились взаперти пять дней.

161.RU сообщил, что утром 12 июня жители пятиэтажного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону, которых эвакуировали еще зимой, попытались забрать вещи из своих квартир. Ранее они пытались сделать это в мае, сорвав замок с двери обрушившегося подъезда. После дверь заварили, а вокруг дома установили забор.



12 июня жители взяли с собой инструменты, чтобы снести заграждения. Однако полицейские стали останавливать людей. По данным СМИ, силовики задержали около 20 человек. Спустя несколько часов их отпустили. Одной из задержанных вменяют неповиновение сотруднику полиции.

По словам жителей соседних домов, в заброшенных квартирах живут неизвестные люди. 161.RU со ссылкой на депутата городской думы Наталью Оськину написал, что жильцы дома на Нариманова рассказали, как нашли в своих квартирах чужое нижнее белье и пустые бутылки от пива и коньяка.