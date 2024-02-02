В Ростове-на-Дону начали спасать животных из обрушившегося дома. Они находились взаперти пять дней

1 февраля мэр Ростова-на-Дону сообщил в своем телеграм-канале, что из обрушенного дома по улице Нариманова, 72/3 начали спасать застрявших внутри животных. Зооволонтеры и сотрудники МЧС достают питомцев с помощью вышки.



Как пишет donnews.ru, в доме оказались заперты 13 животных: кошки, собаки, ящерицы и хомяк. Спасателям пришлось спилить деревья, чтобы разбить окна и подобраться к ним.



1 февраля из квартир достали пять кошек, собаку и ящерицу. Одну из кошек отвезли в ветклинику с сильным обезвоживанием. Во время обрушения дома ее придавило детской коляской, несколько дней она пролежала под ней без воды и еды.