В Ростове-на-Дону начали спасать животных из обрушившегося дома. Они находились взаперти пять дней

Ростовская область

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Donnews. Новости-на-Дону» https://t.me/donnewsru/20276?single
    © Скриншот из телеграм-канала «Donnews. Новости-на-Дону» https://t.me/donnewsru/20276?single

Ростовские зооволонтеры и сотрудники МЧС начали спасать животных из руин дома на улице Нариманова

Предыстория: Вечером 27 января в ростовской пятиэтажке на улице Нариманова, 72/3 обвалилась стена. Из дома эвакуировали 95 человек. Никто не пострадал.

24 января жители Краснодара ощутили землетрясение:

1 февраля мэр Ростова-на-Дону сообщил в своем телеграм-канале, что из обрушенного дома по улице Нариманова, 72/3 начали спасать застрявших внутри животных. Зооволонтеры и сотрудники МЧС достают питомцев с помощью вышки. 

Как пишет donnews.ru, в доме оказались заперты 13 животных: кошки, собаки, ящерицы и хомяк. Спасателям пришлось спилить деревья, чтобы разбить окна и подобраться к ним. 

1 февраля из квартир достали пять кошек, собаку и ящерицу. Одну из кошек отвезли в ветклинику с сильным обезвоживанием. Во время обрушения дома ее придавило детской коляской, несколько дней она пролежала под ней без воды и еды.

Напомним, что в мае 2023 года в Краснодаре после взрыва газа рухнула стена пятиэтажки на улице Клинической. Из дома эвакуировали 45 человек, а на месте ввели локальный режим ЧС.

О том, как восстанавливали разрушенный дом, читайте здесь.

Животные МЧС Ростов-на-Дону Спасение

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В Ростове-на-Дону начали спасать животных из обрушившегося дома. Они находились взаперти пять дней
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