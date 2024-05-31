Баскетбольный «Локо» проведет в Краснодаре еще один матч за бронзу

Благодаря победе над «Зенитом» баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» продолжает бороться за бронзовые медали Единой лиги ВТБ

30 мая в краснодарском «Баскет-Холле» прошел матч серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ сезона-2023/24. «Локомотив-Кубань» играл против «Зенита». Серия за третье место ведется до трех побед, и в первых двух матчах победы одерживал петербургский клуб , так что для продолжения борьбы краснодарцам вчера нужно было обязательно выигрывать.

Форвард «Локомотива-Кубань» Кирилл Темиров ведет борьбу с зенитовцем Винсом Хантером в матче 30 мая 2024 г. © Фото предоставлено пресс-службой Единой лиги ВТБ (автор Фёдор Обмайкин), Vtb-league.com

Форвард «Локомотива-Кубань» Кирилл Темиров ведет борьбу с зенитовцем Винсом Хантером в матче 30 мая 2024 г. © Фото предоставлено пресс-службой Единой лиги ВТБ (автор Фёдор Обмайкин), Vtb-league.com

«Зенит» быстро вышел вперед и долгое время лидировал. Тем не менее, в середине 3-й четверти «Локомотиву» удалось сравнять счет, а потом и выйти вперед. В частности, в одном из эпизодов форвард ДеВон Акун-Пёрселл забил трехочковый почти с центра площадки одновременно с сиреной об окончании игрового отрезка.

В связи с травмами нескольких легионеров больше, чем обычно, игрового времени получил разыгрывающий Александр Щербенёв (к слову, обладатель титула «Лучший спортсмен Кубани-2023»). И он воспользовался своими минутами блестяще, забив несколько ключевых бросков.

Итог — победа «Локо», 90:87. Счет в серии стал 1-2 в пользу «Зенита». Четвертый матч серии пройдет в краснодарском «Баскет-Холле» уже завтра, 1 июня. Начало — в 14:00.

* Если кубанский клуб выиграет еще раз, решающая игра серии состоится в Санкт-Петербурге 4 июня.

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