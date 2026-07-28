Кризис отступил, но не закончился. Как изменилась ситуация с бензином в Краснодаре?

Краснодарский край

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  • Суворовский мост в Краснодаре, 26 июля 2026 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Суворовский мост в Краснодаре, 26 июля 2026 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Выяснили, как за месяц изменилась топливная карта Краснодара

Юга.ру проанализировали топливные дайджесты за июль, чтобы понять, как изменилась ситуация с бензином в Краснодаре. В таблице приводим официальное количество работающих АЗС и наличие в них горючего разных марок. 

Показатель 2 июля 9 июля 15 июля 23 июля 28 июля 
Работающие АЗС 44 63 66 75 83
АИ-92 в наличии 38 33 41 59 78
АИ-95 в наличии 31 33 36 54 67
АИ-100 в наличии 20 11 12 14 11

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Показатели растут, но нелинейно. Были локальные откаты, однако общий тренд — устойчивое восстановление доступности топлива. Количество работающих АЗС, а также объемы бензина АИ-92 и АИ-95 выросли почти вдвое.

При этом ограничения продолжают действовать. По решению собственников на большинстве АЗС запрещено наливать топливо в канистры и другие емкости — только в автомобильные баки.

По-прежнему наблюдается дефицит бензина марки АИ-100. За почти месяц его доступность уменьшилась в два раза. По состоянию на 28 июля 20 станций вообще не отпускают топливо, а 11 объектов закрыты на ремонт.

Очереди на АЗС Краснодара заметно сократились. Это косвенно подтверждает доступность топлива. Однако говорить о полном исчезновении очередей пока рано — в МЦУ продолжают призывать водителей не делать запасы бензина, чтобы не провоцировать ажиотаж.

Читатели Юга.ру заметили, что топливная ситуация в Краснодаре за последние недели действительно улучшилась.

«Это уже видно по очередям. Если в начале июля на заправках выстраивались длинные цепочки машин, то сейчас ожидание стало намного меньше. Например, 19 июля на «Лукойле» в районе улицы Лукьяненко мы провели около 20 минут, а позавчера на «Газпроме» возле «OZ Молла» — всего 5–7 минут», — рассказала Мария.

Она отметила, что на трассах в сторону Азовского моря очереди на АЗС еще иногда встречаются.

Любовь рассказала, что 25 июля заправлялась на трассе М-4 «Дон» на станции «Роснефть» — очереди не было вообще.

«По дороге обращала внимание на другие заправки, все спокойно, как будто и не было кризиса, пара-тройка машин к каждой колонке. Еще показатель, что ситуация наладилась: убрали много где таблички, что заправляют только по топливным картам», — добавила краснодарка.

В телеграм-каналах горожане тоже отмечают, что сейчас без проблем заправляются на АЗС. 

Как писали Юга.ру, 14 июля краснодарская ФАС выдала предупреждения шести сетям АЗС из-за завышения цен на топливо.

Автомобили Краснодар Нефть Топливо

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