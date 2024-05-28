Серия игр за баскетбольную бронзу едет в Краснодар

Игрок «Локо» Андрей Мартюк (в белой форме) ведет борьбу с Винсом Хантером из «Зенита» в матче 27 мая 2024 г. © Фото предоставлено пресс-службой Единой лиги ВТБ, Vtb-league.com

Игрок «Локо» Андрей Мартюк (в белой форме) ведет борьбу с Винсом Хантером из «Зенита» в матче 27 мая 2024 г. © Фото предоставлено пресс-службой Единой лиги ВТБ, Vtb-league.com

Баскетбольному «Локо» осталось провести в этом сезоне один или два матча на домашней арене; это будет серия за третье место против «Зенита»

Краснодарский «Локомотив-Кубань» в ближайшие дни проведет заключительные домашние матчи в сезоне-2023/24 главного чемпионата страны — Единой лиги ВТБ. Одна игра состоится гарантированно — 30 мая в 19:30, вторая — в зависимости от результата первой. «Локо» сейчас проводит серию за третье место против санкт-петербургского «Зенита». Бронзовые медали лиги получит та из команд, которая первой выиграет три матча в этом противостоянии. На данный момент питерский клуб ведет 2-0. При этом оба поражения кубанская команда потерпела в очень упорной борьбе (77:79 и 96:99), оба раза имев возможность сравнять счет броском на последней секунде.

Второй матч серии «Локомотив-Кубань» – «Зенит» пропустили два важных игрока краснодарского клуба: Морис Ндур (слева; из-за травмы) и Окаро Уайт (вследствие дисквалификации) © Фото предоставлено пресс-службой Единой лиги ВТБ, Vtb-league.com

В том случае, если «Локомотив-Кубань» 30 мая выиграет у «Зенита», счет в серии станет 1-2, и тогда в краснодарском «Баскет-Холле» состоится еще один матч — 1 июня в 14:00.