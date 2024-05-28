Серия игр за баскетбольную бронзу едет в Краснодар
Баскетбольному «Локо» осталось провести в этом сезоне один или два матча на домашней арене; это будет серия за третье место против «Зенита»
Краснодарский «Локомотив-Кубань» в ближайшие дни проведет заключительные домашние матчи в сезоне-2023/24 главного чемпионата страны — Единой лиги ВТБ. Одна игра состоится гарантированно — 30 мая в 19:30, вторая — в зависимости от результата первой.
«Локо» сейчас проводит серию за третье место против санкт-петербургского «Зенита». Бронзовые медали лиги получит та из команд, которая первой выиграет три матча в этом противостоянии. На данный момент питерский клуб ведет 2-0. При этом оба поражения кубанская команда потерпела в очень упорной борьбе (77:79 и 96:99), оба раза имев возможность сравнять счет броском на последней секунде.
В том случае, если «Локомотив-Кубань» 30 мая выиграет у «Зенита», счет в серии станет 1-2, и тогда в краснодарском «Баскет-Холле» состоится еще один матч — 1 июня в 14:00.
Напомним, что в минувшую субботу драматичной развязкой завершился футбольный чемпионат России, где ФК «Краснодар» до последнего претендовал на золотые медали.