В Сочи построят шестиметровую снежную гору для фестиваля экстремального катания

На фестивале лыжники и сноубордисты посоревнуются в джиббинге — выполнении различных трюков на специально подготовленных фигурах. В стартах могут поучаствовать райдеры старше 18 лет.

Главную фигуру — снежную гору высотой 6 метров и длиной 25 метров — создадут в самом центре курорта, на площади у ратуши. Для этого с отметки в 1600 метров над уровнем моря привезут 11 КАМАЗов снега — больше 100 кубометров.