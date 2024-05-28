В Сочи построят шестиметровую снежную гору для фестиваля экстремального катания
2 июня на курорте «Роза Хутор» пройдет экстрим-фестиваль Hot Snow Battle (18+)
На фестивале лыжники и сноубордисты посоревнуются в джиббинге — выполнении различных трюков на специально подготовленных фигурах. В стартах могут поучаствовать райдеры старше 18 лет.
Главную фигуру — снежную гору высотой 6 метров и длиной 25 метров — создадут в самом центре курорта, на площади у ратуши. Для этого с отметки в 1600 метров над уровнем моря привезут 11 КАМАЗов снега — больше 100 кубометров.
Помимо зимних стартов гости Hot Snow Battle смогут попробовать свои силы в слэклайне — хождению по стропе, увидеть велотриал-шоу и выступление рэпера Мистера Малого на главной сцене курорта. Открытие площадки наметили на 12:00.
«Снежные старты летом уже стали доброй традицией курорта «Роза Хутор», многие любители катания участвуют в них не первый раз. Таким необычным образом мы хотим привлечь больше людей к занятиям зимними видами спорта. Старты пройдут в двух видах: горные лыжи и сноуборд. Оценивать заезды будет профессиональное жюри. Победители получат призы и подарки», — отметили организаторы.
Для участия в фестивале нужно заполнить форму на сайте, взять оборудование для катания и шлем для защиты. Страховки предоставляют бесплатно.
Как писали Юга.ру, в прошедшем зимнем сезоне инструкторы «Роза Хутор» провели 1700 часов занятий горными лыжами для детей с ограниченными возможностями здоровья. Во время таких тренировок происходит пассивная мобилизация позвоночника и активизируется мышечная память.