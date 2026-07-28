В Краснодаре при строительстве батутного центра украли больше 300 млн рублей

Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Ростовская фирма незаконно заработала 312 млн на возведении краснодарского спортивного центра

28 июля пресс-служба полиции Кубани сообщила, что в Краснодаре при строительстве батутного центра украли 312 млн рублей. Фигурантами уголовного дела стали трое человек — генеральный директор девелоперской компании из Ростова-на-Дону и его подельники.

Как установили следователи, летом 2022 года подрядчик заключил госконтракт. Получив аванс 235 млн рублей, строители приступили к работам, однако свои обязательства полностью не выполнили. Договор с подрядчиком разорвали, но перечисленные деньги злоумышленники успели обналичить и распределить между собой.

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Аналогичным способом участники преступной группы похитили еще 77 млн рублей — уже по второму контракту, заключенному на строительство этого же объекта.

Подозреваемых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). На их имущество наложили арест. Максимальное наказание по статье — до 10 лет заключения.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске недостроенный дворец спорта «Черноморский» снесут и возведут заново. Работы длятся уже 17 лет.

Батут Деньги Мошенничество Полиция Спортивное строительство Строительство Суд

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