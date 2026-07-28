В Краснодаре при строительстве батутного центра украли больше 300 млн рублей

28 июля пресс-служба полиции Кубани сообщила, что в Краснодаре при строительстве батутного центра украли 312 млн рублей. Фигурантами уголовного дела стали трое человек — генеральный директор девелоперской компании из Ростова-на-Дону и его подельники.

Как установили следователи, летом 2022 года подрядчик заключил госконтракт. Получив аванс 235 млн рублей, строители приступили к работам, однако свои обязательства полностью не выполнили. Договор с подрядчиком разорвали, но перечисленные деньги злоумышленники успели обналичить и распределить между собой.