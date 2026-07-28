Юристы оценили шансы селлеров юга РФ отсудить у Wildberries деньги за сгоревшие от БПЛА товары
Маркетплейс Wildberries уже перечислил первые компенсационные выплаты более чем 88 тыс. продавцам
28 июля опрошенные юристы сообщили «Эксперту Юг», что перспективы судебных исков продавцов с юга России к Wildberries из-за товаров, уничтоженных в результате атак БПЛА на логистические центры, зависят от даты их поставки. По продукции, принятой до 7 июля (когда компания внесла изменения в оферту), ситуация для селлеров выигрышная, а по поставленной после — более сложная.
Напомним, что 7 июля Wildberries обновил договор с продавцами, причислив удары дронов к форс-мажорам, освобождающим от компенсаций. Это вызвало опасения у предпринимателей, однако юристы отметили, что новое правило автоматически не снимает с маркетплейса ответственность.
«Согласно позиции Верховного суда РФ, маркетплейс должен доказать не только наличие форс-мажора, но и то, что принял все разумные меры для сохранности товара. Кроме того, в отношении товаров, принятых до изменения оферты, могут возникнуть вопросы о допустимости распространения новых условий на уже возникшие правоотношения», — пояснила практикующий юрист Юлия Шкальная.
«Ощущение пустоты и страха»:
Директор юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев также отметил, что по товарам, принятым до 7 июля, «закон обратной силы не имеет».
Эксперты советуют пострадавшим продавцам заранее собрать доказательную базу:
- зафиксировать точный перечень и стоимость утраченной продукции;
- подготовить документы о праве собственности;
- сохранить всю переписку с маркетплейсом и актуальную версию оферты;
- направить компании официальную письменную претензию.
В пресс-службе RWB рассказали СМИ, что по состоянию на 25 июля маркетплейс уже перечислил первые выплаты более чем 88 тыс. селлерам. В первый транш попали представители малого бизнеса и продавцы с минимальными остатками. В компании заявили, что размер компенсаций рассчитывали исходя из стоимости товаров на момент инцидента.
23 июля селлеры сообщили, что начали получать компенсации от Wildberries после атак на склады. Однако размер выплат оказался в сотни раз меньше стоимости потерь.
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