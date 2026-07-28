Юристы оценили шансы селлеров юга РФ отсудить у Wildberries деньги за сгоревшие от БПЛА товары

28 июля опрошенные юристы сообщили «Эксперту Юг», что перспективы судебных исков продавцов с юга России к Wildberries из-за товаров, уничтоженных в результате атак БПЛА на логистические центры, зависят от даты их поставки. По продукции, принятой до 7 июля (когда компания внесла изменения в оферту), ситуация для селлеров выигрышная, а по поставленной после — более сложная.

Напомним, что 7 июля Wildberries обновил договор с продавцами, причислив удары дронов к форс-мажорам, освобождающим от компенсаций. Это вызвало опасения у предпринимателей, однако юристы отметили, что новое правило автоматически не снимает с маркетплейса ответственность.



«Согласно позиции Верховного суда РФ, маркетплейс должен доказать не только наличие форс-мажора, но и то, что принял все разумные меры для сохранности товара. Кроме того, в отношении товаров, принятых до изменения оферты, могут возникнуть вопросы о допустимости распространения новых условий на уже возникшие правоотношения», — пояснила практикующий юрист Юлия Шкальная.