В Краснодаре покажут «Одиссею» Нолана под названием «Ресторатор»

Новая экранизация поэмы Гомера выйдет в краснодарских кинотеатрах 30 июля. В российском прокате фильм покажут под другим названием (18+)

«Это одиссея. Герой не узнан, но должен вернуть себе имя и власть, преодолев все испытания», — сказано в описании.

Сеть кинотеатров «Монитор» сообщила, что с 30 июля в Краснодаре будут показывать голливудский блокбастер «Одиссея», но под другим названием — «Ресторатор».

В основе фильма лежит поэма Гомера о царе Итаки Одиссее, который после Троянской войны пытается вернуться домой к жене Пенелопе и сыну Телемаху. Однако режиссер Кристофер Нолан не стал полностью следовать оригиналу.

Чтобы воссоздать путешествие Одиссея, съемки проходили в Греции, Италии, Марокко, Исландии и других странах. Морские сцены снимали на настоящем судне.

В фильме собрался один из самых впечатляющих актерских ансамблей. В картине снялись Мэтт Дэймон, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Том Холланд, Зендея, Лупита Нионго, Шарлиз Терон, Миа Гот, Бен Сэфди, Джон Бернтал, Джон Легуизамо.

Посмотреть «Одиссею» можно в сети кинотеатров «Монитор» в ТРЦ «Красная Площадь», ТРК «СБС Мегамолл», «Монитор Сити de Luxe» и «Киносет Любимово».