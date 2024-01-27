Лучшим спортсменом Кубани второй раз подряд стал баскетболист
Баскетболист клуба «Локомотив-Кубань» Александр Щербенёв завоевал по итогам открытого голосования любителей спорта премию «Спортсмен Кубани 2023»
Краснодарское краевое отделение Союза спортивных журналистов России объявило итоги премии «Спортсмен Кубани 2023».
Лауреатом стал Александр Щербенёв, разыгрывающий защитник ПБК «Локомотив-Кубань». Голосование было открытым и состояло из трех этапов продолжительностью в неделю каждый. Всего было получено 59 296 голосов. В полуфинале премии 23-летний баскетболист обошел вратаря ФК «Краснодар» и сборной России по футболу Матвея Сафонова, а в финале — чемпионку мира по боксу из Анапы Анастасию Демурчян.
«Это большая честь для меня, ведь я родился и вырос в Краснодаре и сейчас выступаю за главную команду региона — «Локомотив-Кубань». Надеюсь, что этот успех станет ориентиром для молодых ребят, которые делают свои первые шаги в спорте», сказал Александр Щербенёв, получая награду.
Щербенёв — воспитанник академии «Локомотива-Кубань», за исключением двух сезонов в аренде всю карьеру провел в родной команде. Именно его точные броски в овертайме седьмого матча полуфинальной серии помогли «Локо» обыграть ЦСКА и выйти в финал Единой лиги ВТБ впервые за 10 лет.
Примечательно, что эту премию второй раз подряд выигрывают баскетболисты «Локо». По итогам 2022 года болельщики выбрали «Спортсменом Кубани» центрового краснодарской команды Андрея Мартюка.
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