Лучшим спортсменом Кубани второй раз подряд стал баскетболист

Краснодарское краевое отделение Союза спортивных журналистов России объявило итоги премии «Спортсмен Кубани 2023».

Лауреатом стал Александр Щербенёв, разыгрывающий защитник ПБК «Локомотив-Кубань». Голосование было открытым и состояло из трех этапов продолжительностью в неделю каждый. Всего было получено 59 296 голосов. В полуфинале премии 23-летний баскетболист обошел вратаря ФК «Краснодар» и сборной России по футболу Матвея Сафонова, а в финале — чемпионку мира по боксу из Анапы Анастасию Демурчян.

«Это большая честь для меня, ведь я родился и вырос в Краснодаре и сейчас выступаю за главную команду региона — «Локомотив-Кубань». Надеюсь, что этот успех станет ориентиром для молодых ребят, которые делают свои первые шаги в спорте», сказал Александр Щербенёв, получая награду.