Плюшевые убийцы, люди в масках, футбольный эскорт. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 30 мая
Рассказываем, что можно посмотреть в кинотеатрах Краснодара (18+)
Юга.ру подготовили обзор кинопремьер, вышедших в прокат на этой неделе, 30 мая.
Хоррор «Винни-Пух: Кровь и мёд 2» (18+) — продолжение истории по мотивам детских книг Алана Александра Милна. После резни в Стоакровом лесу Кристофер Робин пытается наладить свою жизнь. Никто не верит в существование плюшевых зверей-убийц. Чтобы прийти в себя, он ходит к психотерапевту. Но Винни-Пух, Пятачок, Сова и Тигра решаются на совершение новых преступлений.
В хорроре «Незнакомцы: Начало» (18+) Майя и Райан на пятую годовщину свадьбы отправляются на своем пикапе в путешествие через всю страну. В маленьком городе они совершают вынужденную остановку. Оставаться в этом странном месте пара не хочет, но всё-таки решает провести ночь в доме, куда вскоре нагрянут местные в кукольных масках.
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В комедии «(Не)идеальные мужчины» (18+) Габриэле, Дженнаро, Оскару и Пако по разным причинам не везет с работой. В разгар чемпионата мира по футболу друзья замечают, что многие женщины готовы провести с ними время, пока мужья смотрят матчи. Четверка решает поправить свое финансовое положение необычным способом.
Байопик «Монтессори: Воспитание любовью» (18+) рассказывает историю женщины-врача и педагога. Итальянка Мария любит работу и отказывается выходить замуж за своего начальника и коллегу Джузеппе Монтесано. Однажды в их жизни появляется француженка Лили, которая пытается сдать в клинику свою нездоровую дочь Тину.
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Мультфильм «Суперпташки. Улётная миссия» (0+) рассказывает о птичке Джонни и его пернатых друзьях, которые отправляются на секретную миссию. В ходе задания им предстоит спасти родной город от коварных планов злодея Отто фон Моржа.
Главной героини семейной комедии «Манюня: Приключения в Москве» (6+) предстоит отправиться на летние каникулы в столицу. С собой она взяла подружек Каринэ и Наринэ. Девочек ждут невероятные события и приключения, а также неожиданные встречи и знакомства.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре можно будет смотреть и обсуждать с психологами фильмы в рамках проекта «Кино на траве». Первый покажут уже 30 мая.