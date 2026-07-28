Из-за атак БПЛА в аэропорту Сочи сбилось расписание: задержано более 50 рейсов

Краснодарский край

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  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

В воздушной гавани Сочи дважды закрывали небо из-за атак беспилотников. Теперь некоторые рейсы задерживаются до 17–18 часов

28 июля пресс-служба аэропорта Сочи сообщила, что из-за угрозы атаки беспилотников воздушная гавань курорта дважды приостанавливала прием и отправку воздушных судов: с 8:14 до 9:37 и с 12:35 до 14:10.

В результате возникли сбои в расписании. Согласно данным онлайн-табло, задерживаются 54 рейса — 27 на вылет и 27 на прилет.

Полеты в Сочи и на юг России станут дольше:

Вылет 

Сбои в графике затронули внутренние и международные направления. Сильнее всего задерживаются рейсы:

  • Санкт-Петербург (5N-546): вылет перенесен с 14:05 28 июля на 07:40 29 июля (задержка — более 17,5 часа).
  • Казань (FV-6201): с 10:25 перенесен на 20:05 (задержка — более 9,5 часа).
  • Нижний Новгород (FV-6643): отправление сдвинуто с 10:20 на 16:15 (около 6 часов).
  • Челябинск, Уфа, Батуми, Москва и Стамбул: задержки составили от 2 до 4,5 часа.

Прилет

Ограничения сбили расписание рейсов из Еревана, Минвод, Екатеринбурга, Москвы, Стамбула и других городов:

  • Санкт-Петербург (5N-545): вместо 13:15 28 июля прибытие ожидается только в 07:05 29 июля (задержка — около 18 часов).
  • Казань (FV-6202): прилет сдвинут с 18:25 28 июля на 04:15 29 июля (около 10 часов ожидания).
  • Нижний Новгород (FV-6644): с 18:30 28 июля прибытие перенесли на 00:30 29 июля (6 часов).
  • Чебоксары (DP-358): вместо 14:50 ожидается в 18:18 (с отставанием почти в 4 часа).

Пассажирам рекомендуют следить за актуальным статусом рейсов на онлайн-табло аэропорта и уточнять информацию у представителей своих авиакомпаний.

Как писали Юга.ру, в середине июля аэропорт Краснодара расширил часы работы. Теперь рейсы выполняются до 23:00.

Авиация Аэропорты Безопасность Происшествия СВО Сочи Транспорт

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