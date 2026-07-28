В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком фильма «На последнем дыхании» 1960 года

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «На последнем дыхании» © Скриншот видео с сайта www.kinopoisk.ru
    Кадр из трейлера к фильму «На последнем дыхании» © Скриншот видео с сайта www.kinopoisk.ru

В кинотеатре «Каро 8» 1 августа пройдет спецпоказ фильма Жан-Люка Годара (16+)

Критик Кира Кац анонсировала на 1 августа показ криминальной драмы «На последнем дыхании» режиссера Жан-Люка Годара. Ленту будут демонстрировать на французском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

В центре сюжета — молодой парижский хулиган и вор Мишель Пуакар, которому грозит тюрьма. Угнав машину, он в панике убивает полицейского и отправляется в Париж, где пытается найти убежище у своей знакомой — американской студентки и начинающей журналистки Патриции Франкини. Почти все экранное время герои проводят в разговорах: о любви, о жизни, о книгах, о том, что такое свобода и одиночество.

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Фильм вышел в 1960 году и мгновенно стал культовым, собрав огромную кассу при крошечном бюджете. Лента прославилась рваным монтажом. Годар использовал прыжковые склейки (джамп-каты), обрезая сцены внутри кадра.

После показа состоится обсуждение ленты с кинокритиком Кирой Кац. Подробности можно уточнить у организаторов.

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Афиша Кино Краснодар Развлечения

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